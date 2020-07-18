耶倫：憂美7月失業福利到期　恐引發「災難」

美國聯儲局前主席耶倫周五(17日)出席國會聽證會時表示，對於美國特朗普政府下一輪財政刺激計劃的上限為1萬億美元感到憂慮，並警告如果任由聯邦失業保障福利在7月底到期失效，將引發美國經濟一場「災難」。

聯儲局前主席伯南克同日出席該聽證會，指低利率環境為美國提供融資機遇，並指不認為聯儲局的政策造成意料之外的通脹。

伯南克和耶倫均認同，聯儲局可能會採用收益率曲線控制(YCC)這種政策選項，但並不一定就會真的使用；又認為美國經濟的復甦速度恐怕會是緩慢而且是不均衡的。

耶倫稱，應當擴大增強版失業保險的受眾範圍，呼籲向州和地方政府提供「大規模」財政支持。

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