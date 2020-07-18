美股收市：道指跌62點　Netflix急挫逾6%

市場缺乏新消息，美國股市周五(17日)個別發展，道指收報26,671點，跌62點或0.23%；標指收報3,224點，升9點或0.28%；納指收報10,503點，升29點或0.28%。

總結全星期，道指、標指分別累升2.29%、1.25%；納指則累跌1.08%。

Guggenheim環球投資總監米納德(Scott Minerd)稱即使美股出現90年代末的泡沫，他仍看好，因它正獲政府「人為地」支持。他認為，投資者宜繼續持長倉，估計寬鬆的貨幣政策會進一步推高風險資產價格。

現時標指的今年市盈率約25倍，與2000年科網泡沫爆破時相若，米納德指，大型企業如蘋果公司(Apple Inc.)、微軟及亞馬遜的升勢，很大程度受企債孳息所帶動。

富國銀行的環球資產配置策略主管Tracie McMillion相信，即使出現短期波動，大型科企將繼續領導大市，因這些股份具有資本開支和再投資的潛力，前景勝過落後的行業如能源、原材料或工業股。

公司消息方面，網絡電視Netflix受惠疫情下在家煲劇的趨勢，第2季用戶大增1,000萬，超過市場估計的830萬，惟公司對來季預測保守，料第3季新上客數目僅250萬，不足預期的一半，加上上季純利遜預期，消息拖累Netflix周五股價全日跌6.52%，收報492.99美元。

全球最大基金公司貝萊德次季純利12億美元，經調整後每股賺7.85美元，遠好過市場估計的6.97美元，期內收入達36.5億美元，亦高於預期的35億美元。貝萊德上季交易所買賣基金(ETF)及互惠基金淨吸資622億美元，整體管理資產規模按年升7%至7.3萬億美元。貝萊德股價收報587.72美元，升3.66%。

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