【宅經濟】日本電視機大賣　邊個size最人氣？

新冠肺炎疫情再度惡化，人人又被迫「宅在家」，刺激電視機的銷路有增無減。據外電引述日本電子與資訊產業協會的資料指出，日本國內市場的平面電視出貨量，由2、3月下跌，到4月後開始有扭轉的迹象，4月出貨量增加6%、5月又增17%至超過36.3萬台，為罕見的兩位數增幅，其中50寸或以上的大電視機，增長率更飆到60%。

調研機構BCN亦指出，日本國內電視市場於6月繼續加速增長，每周銷售按年增加30%至50%。

報道又指，電視機銷量強勁，除因市民要避疫被迫留在家中，另一個推助力是政府發現金予居民的經濟刺激措施。

一位在東京3C賣場Bic Camera的顧客稱：「我本來的電視是10年前買的，而家待在家裡時間增加，決定買一部新的4K電視」。

多個品牌亦報佳音，其中聲寶(Sharp)今年5、6月的電視銷售大約增加20%。Panasonic計劃今明兩年冀售出1,000萬部電視，近年在日本國內市場的銷量普遍一年大約450萬部。三菱(Mitsubishi)的電視機銷量亦較去年多。

事實上，不單止日本市場，當中中美的電視需求亦見升勢。美國Display Supply Chain Consultants資料，4、5月北美地區的電視出貨量分別增7%及16%，而據中國北京DiScien Consulting數據，5月中國電視市場出貨量亦增加5%。

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