1周10大驚奇：呢啲原因！美國未必贏出中美之戰

2020年轉眼間已來到7月中，回看《1周10大驚奇》去年底引述異象預言，今年首季是全球股市主要升幅所在。惟受疫情打擊，異象曾於1月25日警告調整來了，之後於2月初預告股市已踏入「最後歡樂時光」，結果當月底大冧，然後再反覆勸告投資者切忌衝動，直至4月4日看到曙光，在同月25日呼籲投資者注意「五窮」，可趁4月最後一周減磅，之後呼籲小心至今，異象有得有失！之後會如何呢？在大國角力下，還是一動不如一靜！

【1、呢個原因！美國未必贏出科技戰】

目前中美角力可謂進入白熱化階段，人工智能(AI)產業成為中美科技爭霸焦點所在，美國學者Michael Auslin本周表示，AI的基礎在數學，但美國不重視培育數學人才，若不認真補救，很可能在這場競賽中輸給中國。

Auslin指出，世界頭號AI強國將有能力決定全球金融、商業、電訊通訊、戰爭與運算。AI霸權的競賽或許已成為美國和中國權力競逐中最顯眼的一面。

這些年美國的企業、大學、智庫和政府投入數百篇政策文章討論AI發展，但Auslin指出，AI不是投入大筆經費就能發展，如果相關的基礎數學無法維持優勢，再多的研究報告都是空談。

然而，目前的情況是，美國未能在適當數學領域訓練出足夠多的美國人，以維持AI優勢地位。數據顯示，15歲美國學生的數學能力在經濟合作與發展組織(OECD)對各國學生的數學測評中，排名低於平均水平。

在2017年美國的電腦科學系中，有超過64%的博士候選人與將近70%的碩士生是「外國人」，一半的數學博士學位授予「非美國公民」。在這些外國學生中，中國和印度學生佔大半，他們有些人會留在美國工作，但有很多會回國幫助他們國家的科技業。

近年從美國政府到民間顧問等都警告，中國公、私方面對AI野心勃勃的投資正威脅美國的領先地位，同時吸取了來自美國的知識，中國籍的工程師在美國引發安全風險的疑慮。然而，中國在AI科技迅速迎頭趕上美國，卻鮮少有人評論是因「數學能力推動了相關發展」。

【2、呢個原因！中國15年後或超美成GDP最高國】

講起「人才」，出生率甚為重要，這樣才能繼往開來，若單計人口前景，中國佔優！據國際醫學期刊《刺針》(The Lancet，內地譯《柳葉刀》)本周發表的報告預計，全球人口在2064年達到97億人的高峰後，將在2100年回落至88億人，報告更估計，隨着高齡人口增加、工作年齡人口減少，經濟也將發生巨大變化，預計中國將在2035年取代美國，成為全世界國內生產總值(GDP)最高的國家。

報告估計，現代避孕方法、女童與婦女的教育得以改善，可能導致全球生育率「普遍」和「持續」下降，意味着在缺乏自由移民政策的情況下，地球上195個國家中的183個，在本世紀將無法維持現有人口。

報道預計包括日本、泰國、意大利和西班牙等23個國家的人口，將減少超過一半，而包括中國的另外34個國家的人口，將減少超過25%；相對地，非洲撒哈拉沙漠以南地區的人口，預計將在本世紀內增長3倍，到2100年達到30.7億人，高於2017年估計的10.3億人。北非和中東地區，則是與2017年相比，另外兩個人口預計在2100年增加的地區。

研究更估計，隨着生育率下降，全世界超過80歲的人口數量，在2100年和低於5歲的人口比例將是2比1；到2100年，5歲以下兒童的數量將下降41%至4.01億人，同時年齡超過80歲的人口，將從1.41億增加6倍，至約8.66億人。

因此，研究顯示，工作年齡人口下降可能大幅改變經濟規模，料中國將在2035年取代美國，成為世界GDP最高國家。另外，印度預期將是在本世紀內，能維持其勞動人口數量的少數亞洲強國，其GDP將從目前排名第7升至第3。由於撒哈拉以南的非洲地區人口繼續增長，將於地緣政治舞台上成為日益強大的地區。

倫敦大學學院教授Ibrahim Abubakar表示，如果上述一半的內容正確，移民將是所有國家的必需品，而非一種選擇，問題是國家要選擇藉有計劃的人口流動改善健康和財富，還是輸入低層勞工、導致社會失衡。

【3、呢個原因！美國或輸掉疫苗戰 經濟再輸】

上述是長期因素，短期而言疫情肆虐，確實可謂：「誰得疫苗得經濟！」本周有報道指出，美國國家過敏與傳染病研究院(NIAID)主任Anthony Fauci周三(15日)表示，預期美國能夠達成目標，在年底前研發出新冠肺炎疫苗，惟也不諱言，在此之前，中國內地的研發團隊能夠率先「達陣」。

事實上，中美不只在貿易、科技、軍事上較量，研發疫苗之路也要比速度！近期言論與美國總統特朗普「作對」的Fauci表示，對於美國研發出疫苗的時間表感到樂觀，預計年底前出爐。

美國生物科技大廠Moderna研發的mRNA-1237新冠疫苗臨床試驗於周四(14日)報捷，透露參與臨床研究計劃的45名成人均產生「免疫」反應，而且副作用輕微。

不過，Fauci也相信，在研發疫苗之路上，中國內地科學家會率先跨越終點線，惟他認為不會贏很多，「我認為大家都在同一個賽道上，如果他們先達陣，他們不會比我們特別早，這是肯定的。」

【4、呢個原因！「大型企業破產」恐剛開始】

疫苗「效力」如何仍有待觀察，短期的隱憂是全球企業是否「有命」等到疫苗面世！專注於研究企業破產的美國史登商學院財金榮譽教授Edward Altman本周警告，今年將有一連串「大型破產」案件，並且僅剛剛開始。

他以發明企業破產機會指標「Z分數(Z-score)」而聞名，現指今年1月初以來，已有超過30家負債逾10億美元(約78億港元)的美國企業，依據破產法第11章申請破產，預測這個數字到年底會超越60家。

根據彭博整理的資料顯示，全球企業今年以來合共發債集資2.1萬億美元，其中超過一半由美國企業發行，主因受政府和央行刺激經濟措施帶動，例如美國聯儲局大舉購債，甚至把被貶為「垃圾級」的公司債都納入買債範疇。

不過，Altman警告，政府及央行救市只是讓企業延後「末日」到來的時間，它們最終不能躲過「報應」。他說：「去年底開始企業就大量累積債務，我認為疫情危機將帶來一些不可或缺的去槓桿化。」

他在1968年提出的「Z分數」，從負債、營運資金、盈餘、市值等財務變數，綜合分析企業償債能力，並以此預測兩年內破產的機會，分數愈高，企業的破產機會愈低，反之亦然。

事實上，最近幾周美國陸續有大企業申請破產，本周例子是加州最大鑽油商California Resources Corp，其破產很可能在鑽油產業和下游廠商之間引發新一波倒閉潮。此前，包括頁岩油先驅Chesapeake Energy、有200年歷史的美國服飾品牌Brooks Brothers，都不敵疫情而倒下。亞太地區情況也不容樂觀，澳洲維珍航空(Virgin Australia)、上海石油設備和服務商海隆控股，也發生違約情況。

負責監管全球貨幣政策的國際貨幣基金組織(IMF)也警告，如果沒有政府足夠的支持，中小型企業破產率今年可能會增加兩倍，恐阻礙經濟復甦，並造成金融不穩定。

IMF對17個國家的分析表明，破產公司可能從疫情大流行之前的4%激增至12%。當中，意大利破產公司升幅料最大。分析指，包括加拿大、南韓、英國和美國超過1/3的小型企業表示，擔心明年之前的生存能力及或將被迫永久關閉。

【5、呢個原因！別以為美股真的很強】

既然經濟大環境不濟，股市強勢是否不合理？事實上，美股自今年3月下旬後大幅反彈，看似新高在即，但今次升市「疑點」特別多！包括科技股獨強、「空軍」伺機出擊、俗稱「恐慌指數」的VIX指數偏高、流動性偏弱，以及投資者所持現金依然很多，這5大「疑點」在在說明市場情緒仍有保留，股市根基脆弱。

●科技股獨強

表面上看，標指過去1個月只微跌0.2%，但如果其500隻成分股的比重是完全相等的話，標指過去1個月是「實際」大跌6.4%，明顯反映科技股對美股指數的貢獻。

●「空軍」伺機出擊

市調機構IHS Markit數據顯示，對SPDR標準普爾500指數ETF(SPDR S&P 500 Trust ETF)的沽空倉位佔該ETF公眾流通持股比重達5.1%，雖然較3月初的7.4%有所下降，但依然遠高於今年初的1.2%。

●俗稱「恐慌指數」的VIX指數偏高

衡量市場恐慌情緒的VIX指數近期徘徊27水平，不但高於20的長期平均值，更較2月時多了1倍，去年全年VIX指數也從未超過30。高盛曾表示，目前美股收益率之高，與VIX同步上揚的狀況，在過去幾乎看不到，反映市場對升市有很大保留。

●流動性偏弱

目前美股流動性偏低。摩根大通指出，標普500 E-mini期貨合約(E-mini S&P 500 futures)的市場深度水平，依然較3月美股大跌前低了60%。

●現金依然很多

截至5月底，美國依然有4.8萬億美元現金，為歷史新高，顯示資金對押注買股仍有極大保留。

【6、呢個原因！全球經濟格局真的變了】

其實，無論之後股市及疫情進展如何，全球經濟格局真的變了，從內地武漢能看到端倪！它是第一個受疫情嚴重打擊的大城市，亦是第一批重啟經濟之地。由於它是大城市，故經過了3個月的重啟，其經驗或可成為國際其他大城市的「前瞻」，結論是「全球經濟從此不一樣了」！

●復工復產快過「回復消費信心」

截至今年5月，該市的工廠產值、零售額和出口額均與去年持平。不過，即使某些工廠在整個封鎖期間都在工作，並且到4月恢復了正常活動，當地的私人消費仍繼續落後於工廠生產，或可成為整個中國各地的倒影。換言之，大城市在疫後的「生產」方面可輕易地回到疫前，惟「消費」依然有保留，反映民眾的心態變了。

●在家做飯和網上購物「長期化」

回看武漢的檢疫結束於4月8日，可謂是信心的重要體現。在工廠和辦公室迅速恢復營業的同時，消費者的回訪速度則較慢，在76天「封城」後，居民保持謹慎和習慣，例如在家做飯和網上購物的習慣仍然存在。

●公共交通工具需求減

值得留意的是，武漢地鐵的乘客數量在疫後雖然穩定增長，但仍不到疫前水平的一半，原因之一可能是人們選擇開車而不是乘坐公共交通工具，以避免與陌生人接觸。有汽車經銷商透露，4月看到了強勁的需求。

●做生意方法有變

由於消費者習慣不斷變化，使「在家用餐」相關的生意受益，例如製麵廠，隨着愈來愈多人在家做飯及在網上大量購買預製食品，令麵廠擴大了網上業務及銷售。

【7、呢個原因！全球「零食」種類都可能變了...】

提起做生意，本周也有報道指出，在疫情大流行期間，由於「在家用餐」令外賣需求大增，致使包裝食品的需求急飆，但隨之而來的挑戰是製造商要維持廣泛的產品線十分困難。知名餅乾Oreo、Ritz的製造商億滋國際(Mondelez)，就計劃淘汰1/4產品。

該公司行政總裁Dirk Van De Put上周五(10日)接受訪問時稱，口味太多、包裝大小太多一直被討論，現時正是推動簡化生產的時刻。他表示，這不一定代表會淘汰任何旗下品牌，而是會鎖定各品牌下的不同SKU(庫存單位，Stock Keeping Unit)，意指會除去不同口味的產品，惟他沒有透露是哪些口味。

他又稱，現在「使人安慰的食物」(comfort food、意指「口痕」時想食的食物)需求大增，例如朱古力或花生醬夾心餅，而偏向於「戶外吃的食物」，例如口香膠等銷量則下滑。

事實上，億滋國際不是唯一一家正在「合理化SKU」的製造商，例如另一加工食品巨企通用磨坊(General Mills)便削減了近半的湯品產品，因此舉能減少庫存和包裝成本，並簡化網上訂購的物流。

【8、呢個原因！千禧世代成為最慘的一群】

既然世界變了，人類也需要重新適應，誰能最早適應，就是「新世代」的贏家。瑞銀本周發表「瑞銀投資者觀察」，發現富裕投資者普遍認為，疫情後的生活將永久改變，且千禧世代是最受疫情影響的一群，他們是各年齡層中，最擔心儲蓄不足、失去工作的一群。

上述調查訪問了逾3,750名投資者，當中包括可投資資產最少達25萬美元的25至30歲人士，可投資資產最少達50萬美元的31至39歲人士，以及可投資資產最少達100萬美元的40歲或以上人士。

結果顯示，受訪投資者多已開始計劃調整疫情後的生活方式，另外，也有67%投資者表示，疫情影響他們對本身財富的看法。

調查發現，擔心個人儲蓄不足以應付另一次疫情，或需要延遲退休才能彌補這次疫情的財務損失，以及擔心沒有足夠的金錢留給下一代的受訪者也超過5成。值得留意的是，有高達73%千禧世代投資者感到財務狀況被疫情影響，74%認為疫情扭轉他們對個人財富的看法。千禧世代一般指1980至1990年代出生的一群。

受訪的千禧世代是最擔心需要延遲退休以彌補這次疫情的財務損失，他們也是各年齡層中最擔心儲蓄不足，以及在當前環境中失去工作的族群。

若以地區觀察，無論是財政狀況還是生活方式，拉丁美洲投資者似乎受疫情影響最大，但他們也最傾向認為市場波動代表更多投資機會，有84%的拉丁美洲投資者將波動視為機遇，高於全球平均值79%。

82%美國投資者感到過去的生活方式已一去不返，高於全球平均值75%；然而，僅22%受訪者表示，疫情對他們造成重大影響，比率低於全球平均值25%。至於亞太區，71%投資者預料病毒會造成永久性變化，不過有89%的人表示，在疫情期間，希望從財務顧問獲得較平常更多的理財指引，高於全球平均值83%。

【9、呢個原因！下半年別再妄想炒股大賺了...】

又是瑞銀調查，今次該公司透露，億萬富翁客戶正尋求從股市撤資，這些富豪已在3至5月股市暴升大賺一筆。

瑞銀本周公布，旗下120個家族辦公室(family offices)調查，這些家族辦公室平均財富為16億美元，在5月的投資表現勝過對沖基金及大市。目前該些「大戶」的動向是尋求撤出股市，將獲利資金投資於房地產和私募股權，或進行公司及其戰略交易。

更重要的是，這種獲利離場的趨勢在「亞洲」較明顯，預計今年第4季到明年初會再提速，即今年股市接下來恐疲弱。可幸的是，當被問及香港局勢是否已影響到投資決定時，瑞銀回答未看到家族辦公室的資金從香港流向其他地區。

【10、呢個原因！美國人也開始節衣縮食】

為何「大戶」收手？皆因經濟氣氛實在不妙！另一機構YouGov本周公布，在26個國家進行調查顯示，各地的消費者都在擔心自己的工作和家庭預算，對花費或投資持謹慎態度，意味着消費者恐繼續儲蓄而消費，對陷入衰退的全球經濟來說構成威脅。

調查指出，「飯碗」是許多人最關注的議題，超過30%人在工作方面的安全感比一個月前低，約一半受訪者仍在削減非必要支出。進一步迹象是，美國人把「意外之財」存起來的可能性，是拿去消費可能性的3倍多，英國則升至4倍多。

據YouGov報告，儘管封鎖措施已大大放鬆，但對就業的這些擔憂仍然存在。該追蹤報告訪問了27,681名受訪者。

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