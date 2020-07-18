致富智庫：想30歲變富翁的11個忠告　兼別做11件會後悔的事

又到暑假，亦意味着有一批畢業生要投身「社會大學」，繼「學海無涯」後，到了「職場無涯」。如果你現時僅20多歲或以上，投身社會入世未深，又沒有「父幹」，但躊躇滿志，立心要在30多歲成為百萬富翁的話，那你必須謹記以下11個忠告！這是一眾白手興家、年輕時與你有着共同夢想的富豪的成功結晶。就算不跟足，也要參考一下：

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1、專注搵錢

在現今社會，已不能像上世紀般透過資訊不流通而「靠把口」發達，致富今時已沒有「捷徑」，你一定要專注。成功過來人說：「我當年廿幾歲月入約2萬元，9年後增至月入15萬元。我就是靠專注搵錢，才有動力去尋找機會。就咁講你好難相信，但只要你肯專注，就會明白。」

2、收入要多元化

年輕的白手興家富豪有個共通點，就是不單靠一份工的收入。65%人起碼有3個收入來源，45%人有4個，29%人有5個或以上。收入來源可以是靠做網上小生意、股票及合夥創業等。

3、慳錢去投資 不是為儲錢而儲錢

這個很易理解，冇人會靠純粹儲錢發達。你只要儲到自己認為足夠的應急錢後，就要嘗試投資。研究顯示，「新手」起碼要2年時間才能領悟投資竅門，不要想着一開始投資就會大賺。

4、果斷

快治好你的「選擇困難症」，要果斷！無論是工作、生活或投資。別再「十五十六」，決定了就別理他人目光，向前衝吧！

5、唔Show off但要Show up

不要貪圖名牌來Show off(炫耀)，到你真正有錢才獎勵自己也未遲。你需要做的是Show up(現身)，盡情現身講座、聚會等，當然要與賺錢相關。

6、相信錢是你朋友

你要相信自己是一位造富者，不要對金錢有負面觀念，相信自己的能力，相信金錢是你的朋友。金錢是你改變一生的必需品，不要扮作無欲無求。

7、投資自己

世界上最穩妥的投資是「投資自己」，世界首富、微軟創辦人蓋茨最愛閱讀，他建議年輕人每日抽15分鐘時間睇書，或聆聽可以增加知識的材料。「自我增值」是最好的裝備，謹記「機會只留給有準備的人」。

8、不單靠份穩定的糧

除非你中六合彩，否則若要不單靠份穩定的糧，那便要考慮創業。但作為無「父幹」的人，一下子要創業並非易事，那你便要作點「犧牲」，例如減少拍拖、不打機，利用工餘時間尋找創業機會。創業愈早愈好，到你27歲或打後，連創業的收入也穩定下來，你便已成功了一半。

9、訂目標及實現它

成功不是想一想就有，你要有清晰的計劃，並實現它。如果覺得計劃很虛無縹緲，初時可以是計劃早起床、特定時間做運動、看書等，接着再慢慢把目標擴大。

10、與自己敬佩的人聚會

過來人成功經驗之一就是要找「師父」！多接觸一些自己覺得可以學習的人，又或者一些有着同樣致富目標的人。正所謂「近朱者赤」、「三人行必有我師」，成功往往在於耳濡目染。

11、目標不是100萬 是1千萬或更多

要成功，目標必定要訂得遠大。假如目標是擁有100萬元，你只會做能賺到100萬元的事，但未必能賺到比100萬元更多；只有目標再大一些，你才會更放膽去做。記著，那只是你人生的第一個100萬元，賺到第一個，之後就更易辦。

【別做11樣會後悔的事】

其實，每個人即使在30多歲時，仍處於學習階段，以便準備迎接40多歲的人生黃金時期，故年輕人的目標除了是「做富翁」外，也有11個行為須特別注意，以免日後感到遺憾或後悔。

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1、受「應該」困擾

在30多歲時，你或會感到社會給你的壓力愈來愈大，不過，請謹記不要受「應該」所束縛，例如應該要有樓、應該要有小孩、應該結婚、應該有穩定的工作。請把全部「應該」丟掉，活在當下才會令你快樂。

2、不花時間陪父母

很多人在30多歲時不花多些時間陪伴父母。實情是應趁後生有活力時多陪伴父母，因時間再流逝，父母與你再老一點的時間，很多事情也不易辦，例如結伴旅遊也會遇到麻煩。

3、工作第一

如果你現時30多歲，請謹記：如果你把工作放在第一位，你之後一定後悔。你應該多放時間在陪伴你愛的人，這包括另一半、父母、朋友、家人等，這是用錢買不到的。

4、消極利用時間

不要把時間放在消極一面，例如一些你不喜歡的人，或令你不舒服的人。

5、整天在想30多歲已很老

30多歲的你懂多少？如果50、60多歲的人看到你，他們會把你當作20多歲來看待。30多歲顯然並不老，不要想太多，應以年輕心態去過活。

6、不是以自己為先

無論發生甚麼事，都應以自己為先，尤其戀愛方面。只要自己開心才能無悔，不要做一些為了別人開心而自己不開心的事，盡量是要「雙贏」。

7、不照顧自己身體

30多歲時暴飲暴食，不斷吃「垃圾食物」，並抗拒運動，這將令你未老先衰。

8、不珍惜機會

30多歲時不要抱有「求穩陣」的心態，亦不要扮作「無慾無求」，應把握機會，盡力一試，例如有機會的話，試試創業。

9、不培養儲蓄及投資習慣

30多歲時不懂得慳錢，不趁年輕學懂投資，將影響未來退休生活。須知道投資不是一開始就贏，需要趁年輕早作嘗試。

10、不旅遊

世界之大，理應盡情外闖擴闊視野，尤其30多歲時應有工作，財力上應能負擔。不妨列出10個你想去的地方，因未來年老了，或到40多歲工作職位更高時，時間與精力就愈少。

11、太在意別人看法

30多歲仍年輕，不要太在意別人的觀點，嘗試追尋夢想，因成與敗也是一個體驗、成長，對未來有很大幫助。

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