【旅業蕭條】新加坡首季旅遊收益按年大跌近40%

受新冠肺炎的疫情打擊，新加坡今年第1季到訪的外國旅客按年銳減43.2%，僅錄得270萬人次，拖累旅遊收益亦按年大跌39%，達40億坡元(下同)。

事實上，在疫情未爆發前，今年1月到訪新加坡的旅客仍錄得3.9%的按年增幅，至170萬人次，隨着病毒大流行，2月旅客數目急跌至約73萬人次，按年大減51.1%；3月亦減至24萬人次，按年急挫84.7%。及至4月7日當地實行約兩個月的限制訪客入境措施後，4、5月訪客人次大瀉至不足千人，各僅錄800及900人。

五大國際訪客來源國中，包括印尼、中國、澳洲、印度及馬來西亞，其中印尼旅客減少39%，只有44.3萬人次；中國旅客更大減65%，至僅33.7萬人次。

受累於旅客大幅減少，酒店收入亦受壓。今年首季酒店客房收益約6.87億元，按年減少30.9%；客房平均入住率按年亦跌27.2個百分點，跌至58.6%；平均客房收費為215元，按年減1.2%，導致客房平均收入(RevPAR)下滑至126元，按年跌32.5%。

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