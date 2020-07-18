【全球攬炒】歐盟救市基金傾唔掂數　最大禍首係...

歐盟周五(17日)召開首日峰會，為各成員國領袖自2月以來首次面對面對話，惟經過長達13個小時談判後仍無法取得共識，德國總理默克爾暗示本周末將無法就規模7,500億歐元(約6.7萬億港元)復甦經濟方案的細節達成協議。

是次峰會由歐洲理事會主席查爾斯‧米歇爾主持，據悉，與會大部分領袖希望作出果斷決定，以應對疫情的衝擊，不過復甦經濟方案的最大阻力來自荷蘭首相呂特，他堅持不會向受疫情打擊最大的南歐國家「派錢」，除非獲強烈保證資金用於提升經濟的項目上，言論令談判氣候變得緊張。歐盟峰會於周六(18日)繼續舉行。

據歐盟的初步建議，意大利及西班牙是復甦方案最大受惠者，將分別獲發放820億及770億歐元援助。

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