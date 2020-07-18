【市場新勢力】美散戶在家炒股　狼過3月冧市

新冠肺炎觸發美股在2、3月大冧，掀起美國散戶撈底熱潮，雖然近月市況開始轉為穩定，但小投資的炒股熱情似乎未有減退迹象。

美國大型經紀商嘉信理財表示，截至6月底止3個月，新增戶口增加170萬個，幾乎是首季的3倍，客戶每日交易宗數按月增加5%，按年更大升126%。

Sundial Capital Research統計數字亦顯示，美國低價股的成交量大幅攀升至兩年高位，同時小投資者對期權交易的比以往任何時候都更具投機性。

在疫情期間，零交易佣金，加上被迫滯留在家，散戶參與股市的程度顯著大增，成為市場不容忽視的力量。即使散戶的作用和對價格的影響有待商榷，但最新數據顯示，這些小投資者具有繼續推動股票需求的潛力。

QMA首席投資策略師Ed Keon表示，散戶投資者的市場角色或已愈來愈重，但其長期影響要到更多新投資者損手，經過考驗後才會顯現。

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