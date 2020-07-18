【深度解構】弱美元時代來臨　邊隻貨幣係最大贏家？

美元匯價自今年3月高位回落超過6%，但未有回穩迹象。隨着美國總統大選於11月來臨及當地疫情未受控，同時其他地區經濟呈復甦迹象，分析員紛紛預期美元跌勢在未來數月將會持續。

多家大行早於5月已開始唱淡美元，主要是聯儲局為紓緩疫情的經濟衝擊，不斷大幅減息和「放水」，市場回穩亦削弱美元的避險需求，之後美國疫情反覆惡化令經濟重啟步伐受阻，使美元前景進一步惡化。

德意志銀行環球外匯主管George Saravelos指出，美國政治風險正在上升，國會月底前需通過延長失業救濟的緊急法案，否則將對經濟造成重大創傷，亦不利總統特朗普的連任選情。他指出，民主黨的拜登一旦入主白宮，他勢扭轉現時貿易戰，以及不再通過Twitter發表飄忽不定的外交政策，因為美元往往是在前景不明朗的時候轉強。

摩根大通私人銀行環球外匯策略主管Sam Zief認為，歐洲央行大舉救市，加上歐盟就邁向組成財政聯盟取得進展，大大消除歐元的尾部風險(tail risk)。

Zief指出，環球投資經理及央行資產管理人一向在歐元身上加諸風險溢價，以反映歐元的潛在解體風險。惟他相信，一直「增持」美元資產的環球投資者開始把美元持倉調整至「中性」，這勢觸發大量資金流入歐元。該行最近上調歐元的年底預測至1.15美元，料明年進一步升至接近1.2美元。

他並補充，強美元的支柱已被推倒，包括美國利率跟隨其他各地降至零水平，聯儲局的資產負債表亦重新擴張，而過去經驗顯示，全球經濟開始回復增長時，美元往往會遭到拋售。

麥格理銀行外匯策略員Gareth Berry相信，隨着美國11月大選迫近，美元兌其他貨幣將全面地轉弱。

他指出美元一直視為避險貨幣，但過去也曾出現導致美元轉弱的政治事件，包括2011年債務上限危機，以及2016年大選。他預期日圓到11月時將升見102兌每美元水平，歐元亦會跟隨上升。不過，他同時提到，日圓升勢有機會受制於日本退休基金的投資多元化舉動，導致資金大量流出日圓。

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