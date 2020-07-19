陳鳳珠：憧憬內地經濟下半年增速加快　邊類板塊最受惠？

港股高位現調整壓力，惟估計大跌空間不大，市場的資金依然充裕，估計獲利盤出現後，資金仍會進入新經濟股及醫藥股等行業，而內需消費、汽車及內房等板塊亦將受惠基本面改善而有望做好。

內地第二季國內生產總值(GDP)按年增3.2%，勝預期，反映內地經濟活動在4月開始逐步恢復，配合內地實施的積極財政政策及穩健貨幣政策，刺激經濟回穩。內地6月經濟數據普遍表現理想，6月份社會融資規模增量為3.4萬億元人民幣，6月份人民幣新增貸款為1.8萬億元，預期資金持續落入實體經濟。另外，6月份內地以美元計價的出口按年增0.5%，進口按年升2.7%，兩項數據均勝市場預期，反映6月貿易逐步恢復。至於上半年的固定資產投資按年跌3.1%，跌幅較首5個月收窄。6月工業增加值按年增加4.8%，惟6月份社會消費品零售總額按年跌1.8%。由於6月份經濟顯著回穩，相信下半年經濟恢復情況有望加快。

早前中共中央政治局分析目前經濟情況，表示內地經濟面臨的困難仍為就業，未來將要著力保就業、保民生及保市場主體，並要堅持全面落實積極的財政政策及穩健的貨幣政策。相信內地將繼續對企業加大減稅降費規模，增加信貸投放量，並降低融資成本，促使企業持續發展。

上半年受疫情影響，部分內地企業盈利或受損，但截至6月底，內地已有近600家上市公司公布業績預告，當中約1/4發盈喜，企業主要為生物醫藥、消費電子製造及生豬養殖等行業；相信下半年隨着經濟活動恢復，企業基本面將顯著好轉，預期資金將會繼續進入股市。

東興證券(香港)研究部總監陳鳳珠

(筆者為證監會持牌人士，並沒有持有上述股票)

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