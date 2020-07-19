曜熊理財：歐元基金前景負面 　因為...

中國上半年國內生產總值(GDP)下降1.6%。與第1季度按年下降6.8%，但在第2季度則增長3.2%。中國上半年經濟增長仍處於復甦通道，基建投資是相對確定的增長支撐，投資者因為好消息而出貨，令當日A股大跌，預計短期內中國基金進入調整階段。

同時，歐元區經濟今年將出現創紀錄的萎縮，預計今年下降8.7%，而2021年將回升6.1%，經濟數據比中國更差。其中法國、意大利及西班牙受新冠肺炎疫情的衝擊最大，預計今年經濟降幅均超過10%。

因疫情防控相對較好，歐元區最大經濟體德國今年經濟預計下降6.3%，且相信其2021年經濟的反彈幅度將不及此前預期。新資料顯示，6月份經濟出現復甦勢頭。

展望未來，歐洲仍將處於L形低位，築底積蓄動能。從積極因素看，國際貿易局勢好轉，歐盟新一屆領導人交接就位，就業可慢慢回升至疫情前水平，有助於支撐服務業、建築業，以及消費表現向好，支持歐洲經濟復甦。

然而，內外部形勢複雜多變，政經風險交織，將為歐洲發展帶來諸多不確定性因素。歐洲央行原本打算逐步退出量化寬鬆的計劃成為泡影，繼而重啟更為寬鬆的貨幣政策。由於長期過度依賴量化寬鬆貨幣政策及負利率，令銀行業盈利前景遭到削弱，對歐洲貨幣的金融穩定產生不利影響，預計歐洲基金反彈低於亞洲及其他基金，歐洲基金的前景悲觀。

曜熊理財策略董事馬煒喬

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