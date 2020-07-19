葉尚志：可逐步吸納港交所　目標價430元

港股出現放量拉漲後的回調，但適逢美股納指再創歷史新高後、發出階段性見頂信號，而內地A股亦出現急漲後急回的短期波動情況，都令恒指下跌低於25,200至25,500點支撐區的原因。

總體上，不排除港股仍處於調整階段，相信情況還未致於太明顯走壞，而恒指目前的好淡分水線在25,500點。一輪普漲過後，市場都出現集體回整，也就是說新一輪的篩選將會再現。估計A股的強勢可以持續伸延，建議對於與A股相關性較高的、可以優先關注吸納的機會。

事實上，以年內港股的日均成交量增至逾1,200億元看，比對前兩個高峰期2018年及2015年的不足1,100億元，在交易徵費的增長下，港交所股價突破前高點280至290元水平是合理；加上中概股的持續回流、互聯互通的產品深化、MSCI相關衍生產品的陸續推出，亦都將有助港交所增加收入利潤。建議可於現水平逐步吸納，止蝕位於280元，目標價看430元。

第一上海首席策略師葉尚志

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