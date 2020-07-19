潘梓生：疫情惡化　科技股調整　美股三大指數見頂？

6月初時，美股道指及標指均出現見頂形態中的「島形頂」，但由於科技股上升趨勢依然良好，整體市場投資氣氛仍非常良好。雖然「島形頂」已形成超過1個月仍未下跌，因道指及標指始終無法突破6月初高位，因此，見頂形態仍有效。市場出現深度調整前，仍需等待強勢的科技股見頂回落，美股周一(13日)的走勢反映科技股頂部很大可能已經出現，相信市場大幅調整的機會愈來愈高。

過去幾周，科技股走勢進入瘋狂狀態，FANG等科技股公司股價直線上升，進入嚴重超買狀態，殺淡倉意味非常明顯，升幅急促，見頂大幅回落只屬時間問題。周一，科技股與納指均大幅高開，惟於收市卻大幅插水，納指更由高開2%跌至收市低收2%。陰陽燭走勢顯示納指在頂部形成一支大陰燭，並吞噬上一支創新高的陽燭，形態屬「穿頭破腳」，與「島形頂」同具殺傷力。港股恒指在今年1月底曾見「穿頭破腳」，其後殺傷力相信讀者並不會輕易忘記。

經濟狀況遠未改善，疫情未真正完結，另一波悄然又起。美國聯儲局放水行動在過去一個月已停止，疫苗憧憬能否獨力支撐市場繼續向上，繼而擺脫下行走勢繼續創下新高？難也。

Saxo Markets高級市場分析師潘梓生

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