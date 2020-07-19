【星期一‧炒啲乜】恒指兩萬五關好淡爭持 　投資者點部署？

2020年07月19日 10:00
  • 東網電視
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    不知不覺，7月份已經過了大半，在市場資金充裕下，受惠新經濟股漲勢，以及新股市場炒作熾熱，港股由6月底的24,400點水平，反覆升上26,700點的盤中高位，但隨着中美不斷角力，新冠肺炎疫情出現第三波，市場憂慮經濟再被大幅拖垮，恒指輾轉回落至兩萬五關反覆爭持。
    展望本周，香港將公布失業率及消費物價指數，加上疫情進展，都會影響大市氣氛，投資者不妨參考以下專家的財經分析及建議，做好風險管理。
    1、【陳鳳珠：憧憬內地經濟下半年增速加快　邊類板塊最受惠？】
    https://bit.ly/3h9nCOG
    2、【曜熊理財：歐元基金前景負面 　因為...】
    https://bit.ly/2OCGdXe
    3、【葉尚志：可逐步吸納港交所　目標價430元】
    https://bit.ly/32twLNT
    4、【潘梓生：疫情惡化　科技股調整　美股三大指數見頂？】
    https://bit.ly/39bNw1E
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