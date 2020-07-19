【星期一‧炒啲乜】恒指兩萬五關好淡爭持 　投資者點部署？

不知不覺，7月份已經過了大半，在市場資金充裕下，受惠新經濟股漲勢，以及新股市場炒作熾熱，港股由6月底的24,400點水平，反覆升上26,700點的盤中高位，但隨着中美不斷角力，新冠肺炎疫情出現第三波，市場憂慮經濟再被大幅拖垮，恒指輾轉回落至兩萬五關反覆爭持。

展望本周，香港將公布失業率及消費物價指數，加上疫情進展，都會影響大市氣氛，投資者不妨參考以下專家的財經分析及建議，做好風險管理。

1、【陳鳳珠：憧憬內地經濟下半年增速加快 邊類板塊最受惠？】

2、【曜熊理財：歐元基金前景負面 因為...】

3、【葉尚志：可逐步吸納港交所 目標價430元】

4、【潘梓生：疫情惡化 科技股調整 美股三大指數見頂？】

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