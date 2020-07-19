港區國安法：美對港實施制裁措施　陳茂波稱無明顯資金流出

美國最近對香港實施制裁措施，引起市場疑慮。財政司司長陳茂波周日(19日)在其網誌表示，相關制裁措施對本港經濟的實質影響有限，又指自《港區國安法》實施以來，港元匯價穩定、銀行體系沒有明顯的資金流出迹象，自6月以來反而有超過110億美元(約850億港元)資金流入港元體系。

陳指出，港元匯價穩定並偏向強方兌換保證水平、銀行體系的存款總額在過去幾個月也持續上升。同時，股票市場交易活躍有序，市場對一連串公開招股集資活動反應踴躍，而香港的金融市場亦保持平穩、運作有序。

陳認為，《港區國安法》發揮了穩定社會的作用，對市場需要時間適應表示理解。儘管市場對美國的制裁措施有所疑慮，相信對本港經濟的影響有限，並指美國嚴重違反國際法和國際關係基本準則，直斥是典型的雙重標準及霸權主義行徑，港府表示堅決反對。強調法案只針對四類有危害國家安全的行為，不會對金融市場運作、合法營運的金融機構和市場人士構成影響。

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