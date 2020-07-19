中美科技戰：德銀料未來5年全球損失27萬億

中美緊張局勢加劇，雙方戰線明顯已延伸到科技戰，甚至被視為開啟「科技冷戰」，究竟代價有多大？德意志銀行科技策略師Apjit Walia試圖把它量化。他估計，中美科技戰可能在未來5年內，使整個行業損失超過3.5萬億美元(約27萬億港元)。

德銀利用了機器學習創建一種系統，以量化「科技冷戰」的強度，並命名為「科技冷戰指數」。該指數自2016年以來不斷上升，自今年4月開始，各地疫情加劇了這風險，造成指數升至歷史新高，此後持續破頂。

在4至6月所做的趨勢調查顯示，有41%以上的美國人及35%以上的中國人，不願意購買彼此的產品。德銀認為，「科技冷戰」的影響可由三方面切入，分別是：中國國內需求下降、全球供應鏈轉移成本，以及不同科技標準形成「科技牆」所帶來的成本上升。

在全球範圍內，中國約佔資料及科技通訊(ICT)行業收入13%，即每年約7,300億美元。不過，其中很大部分是來自中國科技業的需求，這些需求在經過一定的增值、組裝和包裝後，再出口國外，構成了供應鏈風險。因此，整體而言，整個ICT行業的再出口需求平均值為45%，扣除之後，屬於中國的最終需求約佔55%，即近每年4,000億美元收入。

德銀就此估計，在最壞情況下，ICT行業要蒙受的收入損失持續5年以上，主因是供應鏈要成功轉移可能需時5至8年，更有看法認為要需時10年以上，而將供應鏈移出中國，最主要會轉往越南、印度及馬來西亞等地，但與中國相比，這些地區缺少基建、群聚效應及熟練的勞動力，必須先升級，成本以萬億美元計。

再者，「科技冷戰」意味着全球產品標準有變，其差異可能會以多種方式增加成本，包括研發、設計、產品開發等，這幅「科技牆」或每年增加1,000至1,500億美元成本。

若再計入經濟不景氣，德銀料「科技冷戰」5年潛在影響達3.5萬億美元，實際結果將取決於兩國如何權衡。