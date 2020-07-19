新冠肺炎：全球經濟重創　G20誓用政策工具撐復甦

20國集團(G20)的財政官員警告，全球經濟前景仍存在高度不確定性，他們會繼續動用「所有可用的政策工具」來對抗，支撐全球經濟。

20國集團的財政部長與中央銀行總裁周日(19日)舉行網上會議後發布公報，指全球經濟會隨各經濟體逐步重啟而復甦，但仍需要進一步行動才能確保經濟回復增長。

他們在聲明中指出，G20決定繼續動用所有可用的政策工具來保護大家的性命、工作與收入，支撐全球經濟復甦、促進金融體系反彈，同時也避免下行風險。另外，G20官員重申，會在今年化解彼此的歧見，就如何對數碼服務課稅達成廣泛且有共識的解決方案。

世界銀行(World Bank)質疑身為G20成員、也是發展中國家最大債權人的中國並未充分參與，G20官員因此敦促所有雙邊官方債權人充分並透明地落實「債務暫緩償還倡議」(Debt Service Suspension Initiative, DSSI)。

德國在會上承諾捐助30億歐元協助世界上最窮的國家，這筆經費將作為國際貨幣基金(IMF)的「減貧和增長信託基金」(Poverty Reduction and Growth Trust)。為了避免新冠肺炎疫情擴散，各國推行的封城措施重創全球經濟，尤以最貧窮的國家受到的傷害最深。