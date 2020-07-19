新冠肺炎：美額外失業救濟下周到期　專家料打擊消費

因應新冠肺炎爆發造成的大規模失業，美國聯邦政府今年3月底推出一系列失業救濟計劃。然鄧，該計劃將於下周到期，預計有2,560萬美國人將因此受到影響。

根據該補助計劃，凡符合失業保險資格的美國人，除了可以由自己所在的州份福利中獲得的正常救濟外，還能每周額外獲得600美元(約4,689港元)失業救濟金。

根據世紀基金會(The Century Foundation)估算，停發額外失業救濟金後，將會令到失業人士領取的福利金減少高達50%至85%，具體損失比例取決於失業者所處的州份。有專家指出，停發額外失業救濟金補助將會造成消費大量減少，對家庭及總體經濟活動將構成負面影響。

不過有觀點質疑，600美元的額外救濟金或導致一些人不願意重返工作崗位。因為相關金額往往遠高於失業者可以賺到的工資。對此，美國政府也提出替代方案，像是向返回工作崗位的人支付「獎金」，並擬限制失業救濟金，以確保失業救濟金不超過失業者以前的工資。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！

請即致電：5133 0626