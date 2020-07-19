全球經貿戰：日本政府補助關鍵企業遷出中國

財經媒體彭博報道，日本政府透露，該國57家企業將獲得日本政府574億日圓(約41億港元)補助，將相關工廠從中國內地遷回日本，或移往東南亞，包括口罩製造商愛麗思歐雅瑪(Iris Ohyama)和台灣鴻海集團旗下的跨國電子產品製造商聲寶(Sharp)。

報道指出，日本政府另一份聲明顯示，另外30家公司將獲得政府補助把工廠遷往越南、緬甸、泰國和其他東南亞國家，但未說明補助金額。

較早前亦有報道指出，日本政府這輪總共補助700億日圓(約50億港元)，款項來自日本政府今年4月為降低對中國供應鏈的依賴而提出的追加預算方案。

日本之所以這樣做，是因2月份疫情導致工廠停工，日本自中國進口規模幾乎下降了一半，繼而導致日本製造商必要零組件斷貨。因此，各界開始重新討論日本企業不應過度依賴中國作為製造業基地一事，負責未來投資的一個日本政府小組，商討了有必要將高附加值產品的製造生產遷回日本，將其他產品的生產分布在整個東南亞地區。

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