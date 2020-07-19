災難級燒錢！維珍航空創辦人「如願」降格成百萬富翁？

在新冠肺炎疫情衝擊下，維珍航空(Virgin Atlantic)創辦人布蘭森要出動2億英鎊(約19.5億港元)「私己錢」，才能挽救這家由他一手創立的航空公司。

布蘭森本人可能對此情景「早有準備」，畢竟他自己曾經講過：「如果你想成為百萬富翁，首先要有億萬身家，然後再創立一家新航空公司即可。」儘管這可能是布蘭森一番戲言，或多或少凸顯了航空業是多麼燒錢的一個行業。

除了布蘭森，全球各地還有不少富商鉅子都逃不過航空業的「魔力」，即使一架架飛機曾助他們賺得盆滿缽滿，但新冠肺炎一役卻令他們損失慘重！

根據彭博億萬富豪指數，十家由富商巨賈持有的大型上市航空公司，今年迄今市值共蒸發140億美元(約1,092億港元)。今年較早前，股神巴菲特承認清倉美國四大航空業者股票，令旗下巴郡錄得巨額虧損。

另外，拉丁美洲最大航空公司南美航空(LATAM)已於紐約申請破產保護，其股東包括智利的奎多家族。創辦捷藍航空與加拿大西捷航空的尼勒曼，則已沽出逾八成的藍色巴西航空(Azul)持股，因為他個人3,000萬美元的貸款遭追繳保證金。

剛走出先前幾乎全面停飛困境的歐洲廉航易捷航空，近來面臨內部紛爭。該公司創辦人與最大股東哈吉-艾奧安諾(Stelios Haji-Ioannou)欲罷黜公司管理階層，並阻止公司採購不需要、且負擔不起的空巴SE飛機，但皆告失敗。

新冠肺炎危機也讓許多航空業的結構性問題，以及醞釀已久的爭端浮面。挪威航空由於債務負擔沉重，被迫進行重組。這家廉航的共同創辦人科斯原本是戰鬥機飛行員，他在跨大西洋航線與英國航空等巨頭競爭，但該公司目前債負依然相當沉重，並已示警須募集更多資金。