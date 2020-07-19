全球無紙化提速　日本業界認定用紙需求「L形」衰退

受疫情影響，全球加快無紙化與數碼化，紙張需求日益減少。自今年春季以來，全球主要國家的印刷用紙產量已按年減少兩至三成，部分國家的減幅更超過2008年金融海嘯時期。

根據外電引述日本製紙聯合會數據顯示，美國4月印刷用紙產量按年大減31.3%，幅度遠超今年1至3月的11.6%。有貿易公司表示，即使目前已是7月，也看不到需求復甦。

回看2018年，美國每人平均紙張相關用量為214.6公斤，在全球排第五，惟與2008年相比，全球用紙量已下滑3%，美國更大跌19%，足見美國「無紙化」步伐領先全球。目前受疫情影響，在家工作及學校停課促使用紙需求更少，美國5、6月的印刷用紙消耗量減少三成，幅度超過十年前金融海嘯時期兩成，造成當地許多造紙企業被迫無限期停產或大幅減產。

歐洲方面，當地最大紙生產國德國4月印刷用紙產量按年減18.1%，減幅大於1至3月的4.9%。至於亞洲，全球最大紙張相關生產國中國內地因倚賴外需，加上去年受貿戰影響，紙張需求進一步銳減；日本的情況也較金融海嘯時嚴重。

日本業界悲觀地預測，印刷用紙需求可能永遠不會再恢復，這不是V形或U形復甦的問題，而是L形。

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