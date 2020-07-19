內地基礎設施資產估值達150萬億人幣　REITs潛力巨大

中證監與發改委於4月底共同發布了《關於推進基礎設施領域不動產投資信託基金(REITs)試點相關工作的通知》(以下簡稱《通知》)，正式啟動基礎設施領域的公募REITs試點工作。有分析指出，內地基礎設施資產估值達150萬億元人民幣(下同)，一旦試點工作成功，將可帶動中國發展成為全球最大REITs市場，惟產品初期主要面向機構投資者。

根據測量師行戴德梁行統計顯示，截至去年底止，亞洲市場活躍的REITs共計178隻，總市值按年增長約25%，達2,924億美元。其中，日本、新加坡、香港三地REITs市值合計佔比93%。至於中國內地，目前發行的以「類REITs」產品為主，截至去年底，內地商業不動產資產證券化共發行81隻產品，發行規模達1,550.8億元，產品數量和規模分別按年增長42.1%和36.3%。

中信資本高級董事總經理、房地產部門執行合夥人及主管程驍遠在網絡論壇上表示，美國目前所有上市的REITs資產總值近13萬億美元，至於內地單是基礎設施資產估計已達150萬億元，如包括商業、住宅等地產資產估值更達數百萬億元，若內地開拓REITs市場，未來肯定會是全球最大。

本次基礎設施REITs以試點方式推進，他認為，一方面是相關資產價值太大，監管機構想安全推進；另方面，在疫情以來，內地冀以新基建去推動經濟，REITs有助資產擁有人在不需要增加槓桿下，取得資金後再投入基建發展，是聰明的做法。

然而，他指出，是次《通知》的條款主要惠及物業的原始權益人和機構投資者，以助他們取得資金，並將資金重投市場，對散戶投資者得益較小。

至於內地REITs產品何時可惠及基礎設施以外的房地產市場，例如商業地產、住宅市場？程氏認為或要三至五年後，至少要待相關地產市場不太熾熱及監管機構對相關市場的監管放鬆後才可實現。

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