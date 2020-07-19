里程碑！內地兩大債券市場展開互聯互通

中國人民銀行、中證監近日聯合發布公告，同意銀行間與交易所債券市場相關基礎設施機構開展互聯互通合作。

互聯互通是指銀行間與交易所債券市場的合格投資者，通過兩個市場相關基礎設施機構連接，買賣兩個市場交易流通債券的機制安排。人行、中證監將加強監管合作與協調，共同對通過互聯互通開展的債券發行、登記、交易、託管、清算、結算等行為實施監督管理。

業內分析指，兩大債券市場互聯互通，是內地債市的重要進展，將有助進一步提升兩市的流動性。與此同時，兩市互通形成統一市場有利於債券價格發現，有助債券發行人進行定價，優化企業的融資成本。內地目前已是全球第二大債券市場，新舉措將提升內地債市對境外投資者的吸引力。

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