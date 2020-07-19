【大難臨頭？】全球乍現「去美元化」　美元會大跌？

反映美元兌一籃子貨幣匯價的美匯指數上周五(17日)收市跌返3月初水平，並自3月高位回落逾6%，暫見喘穩迹象。隨着美國總統大選11月來臨及當地疫情未受控，而其他地區經濟呈復甦迹象，分析員紛預期未來數月美元跌勢會持續，歐元、日圓及人民幣可受惠。再者，美國海量印錢或令全球出現「去美元化」，帶挈非美元資產價格上揚。

多家大行早於5月起唱淡美元，主要是聯儲局為紓緩疫情對經濟的衝擊，不斷大幅減息和「放水」，市場回穩亦削弱美元的避險需求，之後美國疫情惡化令經濟重啟受阻，意味放水未完，使美元前景進一步暗淡。德意志銀行指出，美國政治風險正升溫，國會月底前需通過延長失業救濟的緊急法案，否則將對經濟造成重大創傷，亦不利總統特朗普的連任選情。

有分析指出，近期環球股市大漲，除了是「資金」推升外，也是「去美元化」的訊號，原因是美國氾濫式印錢救市。摩根士丹利前首席經濟學家、耶魯大學學者羅奇早前大膽預言，美元將狂貶35%，理由是1960年到2005年，美國國民淨儲蓄佔國民收入平均7%，疫情爆發後，今年首季降到1.4%，加上官方推出一連串救市政策，導致今年美國赤字佔國內生產總值(GDP)比率升至二戰後新高。同時，華府正走去全球化及保護主義路線，美國儲蓄率未來料降至負值，故估計最快今年或明年初，美元恐大貶35%。

美元會否狂貶不得而知，「去美元化」卻真實地進行，據俗稱「央行之母」的國際清算銀行(BIS)統計，美元佔全球官方外儲比重從2000年逾70%，降到最新不到60%。同時，美元購買力近年縮減幅度高於歐元、日圓等國際貨幣。相比之下，人民幣實質有效匯率指數(REER)自2004年12月低位至今已累升逾五成，近十年略勝美元。若以人民幣緊盯的24種一籃子貨幣廣義匯價來看，自2016年以來，人民幣波動幅度不到2%，印證其價值穩定。

事實上，剛巧單在7月初，透過滬、深港通淨流入A股的外資一周金額達538億元人民幣，為去年全年淨流入的15%；上半年中國中央結算公司為境外機構託管的債券面額約3,200億元人民幣，是去年同期逾兩倍。這意味外資無因中美局勢緊張而放棄人民幣資產。分析認為，雖然目前無任何貨幣可取代美元，但近期美國為了救市已濫用了獨特優勢，縱使短期能阻止經濟崩潰，惟代價是美元長遠競爭力下滑，猶如一盤獨市生意若只食老本，最終也會被淘汰。同一道理，這只會加速全球「去美元化」，近期各地股市大漲是值得關注的訊號。

至於其他貨幣，摩通料一直「增持」美元資產的投資者開始把美元持倉調整至「中性」，勢觸發大量資金流入歐元，故上調歐元年底預測至1.15美元，料明年升至近1.2美元，並補充強美元的支柱已因救市而被推倒，往績顯示，當全球經濟回復增長時，美元會遭拋售。麥格理也預期，隨着美國大選臨近，美元兌其他貨幣將全面轉弱，料日圓到11月時升見102兌每美元水平。

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