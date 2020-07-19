樓市遭「疫」襲　十大屋苑周末交投挫近三成

中原表示，十大屋苑本周末錄得10宗成交，較上周末下跌4宗或28.6%，當中3個項目零成交。該行亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，新冠肺炎第三波疫情持續惡化，源頭不明的確診個案大幅增加，市民留家防疫，睇樓量亦受影響。現時買家主要受疫情影響減少睇樓覓盤活動，以致成交量下跌，並不是對樓市失去信心，疫情過後成交量將會反彈。

該行趙鴻運表示，鰂魚涌太古城暫錄得19宗成交，新近錄得啟天閣中層H室，實用面積759方呎，帙三房間隔，以1,555萬港元易手，呎價20,487元。

該行侯惠良稱，沙田第一城本周末錄得2宗成交，其中10座連天台特色戶，實用面積451方呎，以800萬元售出，呎價17,738元。

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