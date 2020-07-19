債務危機！方正集團申請旗下四大板塊公司合併重整
2020年07月19日 19:30
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時隔逾4個月，陷入債務危機的北大方正集團的重整再獲新進展！北大資源(00618)、方正控股(00418)及其他在內地上市的A股公司先後發出公告，指接獲股東北大方正告知函件，北大方正管理人向北京市法院申請，將北大方正與北大方正信息產業集團、方正產業控股、北大醫療產業集團、北大資源集團實質合併重組。
上述4家公司分別對應方正集團的信息產業板塊、地產板塊、醫療板塊及大宗貿易板塊，通過是次申請，或將方正集團各個板塊納入重整程序。惟合併重整申請是否被法院受理、上述4家公司是否進入合併重整程序，尚存在不確定性。
方正集團今年2月因債務違約進入重整程序，法院指定北大方正清算組擔任北大方正管理人，有關北大方正清算組由中國人民銀行、教育部、相關金融監管機構及部門等組成。今年4月，管理人在全國企業破產重整案件信息網公告，向社會公開招募戰略投資者。據內媒，方正集團第一次債權人會議亦於4月30日召開。
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