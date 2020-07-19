華爾街大行業績揭秘　須警惕經濟最壞情況未到

主要華爾街大行第2季業績已出爐，儘管部分表現未如預期般惡劣，但分析指業績細節和高管在業績發布會的言論顯示，其實所有人都無法在疫情中獨善其身。

分析指出，美國四大銀行──摩根大通、花旗、美國銀行和富國銀行上季為貸款虧損撥備330億美元，當中企業貸款佔168億美元，較前一季的88億美元急升一倍；相比之下，業界首季為消費者信貸撥備較多。

即使是一些看來是利好的消息，其實也不然。業界上季投資銀行收入急升，但有關增長並非來自為企業舵手提供交易顧問服務，而是協助企業集資渡過難關，從中收取費用。

銀行業向來被稱為「百業之母」，與各行各業以至消費者都息息相關。銀行業負責管理存款、協助併購和為市場提供貸款，能掌握消費者的帳戶有多少資金進出，以及資金花在哪裏。

從業界高管在業績發布會上的評論，可見他們對前景警惕，警告疫情造成的衰退最壞情況尚未來臨，現已不再期望經濟或就業市場會迅速復甦。

摩通財務總監Jennifer Piepszak表示，回顧首季時，該行預期會出現深度但短暫的經濟滑坡，故大部分注意力落在最受影響的行業，但如今看法有所改變，預期會出現持久的經濟滑坡，故需要為不同行業受到更多廣泛影響作準備。

企業紛紛集資，部分需要出售債券或股票多於一次，例如受疫情重創的達美航空上季便多次發債。即使是一些較不受疫情衝擊的企業如網上電視Netflix和通訊平台Slack Technologies，亦有集資。

經濟好境時，一般預料企業集資後會用於投資或擴充業務，但如今企業多把資金停泊在銀行戶口。據聯儲局資料，美國銀行系統今年以來增加2.2萬億美元存款，較以往任何6個月時期的數字都多。

摩通行政總裁戴蒙表示，經濟前景非常不明朗，最少有5個預測路線，該行亦趨於悲觀，即使在基本預期下，仍料美國今年底失業率徘徊近11%，較4月份時的預測高4.3個百分點；最壞預期下，疫情可能於秋季進一步升溫，需要實施新一輪廣泛封鎖，屆時失業率可能抽升至23%。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！

請即致電：5133 0626