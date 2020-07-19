【憂蝕讓潮】4位資深投資者把脈　舖位租售價睇冧三成

新冠肺炎疫情大爆發，香港經濟大受打擊，工商舖市道持續插水，下半年仍難樂觀。多個市場投資者都睇淡後市，其中舖位市場更會出現蝕讓潮，租售價料大跌三成。至於出現棄租情況的核心區甲級商廈，價格亦將顯著挫兩成。

【成交價易跌難升】

禁聚令再度收緊，零售商舖食肆等行業重陷困境，舖位市場無運行。正八集團主席廖偉麟預期，核心區商舖租售價下半年還有約三成下跌空間，而民生區跌幅較細，亦料跌約一成至一成半。他相信，若跌到該水平，屆時將吸引不少本地買家入市，但成交價未必大升。

他又稱，由於甲級寫字樓空置率偏高，加上封關持續，內地買家未能來港睇樓，估計核心區甲廈平均呎價將繼續下挫兩成，到2.7萬至2.8萬元水平，但9至10月後才有機會回穩上升。廖氏形容，整體經濟環境最壞時間已過去，但依然需要時間恢復，估計市況不會急升，只會緩慢地回升。

【湧現更多蝕讓個案】

個別投資者更料舖市出現蝕讓潮。盛滙商舖基金管理行政總裁李根興指出，舖位市場由去年6月份起一直走下坡，預計今年下半年部分業主「守唔住」，或態度軟化減價求售，推動舖市交投量上升，同時令市場湧現更多蝕讓個案。

他又表示，下半年舖位走勢仍很視乎疫情走勢，若市況未有明顯改善，料核心區舖位租金續回落三至四成，而呎價則再跌兩成，而民生區舖位租金則走勢平穩，舖位則料跌5至10%。

對於下半年入市部署，他建議，資本較多的投資者，可考慮入市購買旺區售價約5,000萬元的一線舖位「博反彈」。至於資本較少的投資者，可投資民生舖，惟預計升值空間最多只有兩成。

【仲要捱一段時間】

至於資深投資者蔡志忠則認為，各國政府雖採取量化寬鬆措施，但預計只會有利下半年股市走勢，而現時香港整體經濟環境，以至市民的健康仍受到重大風險，相信本地實體經濟未必能夠有明顯改善。

他預料，在商業活動依然未全面復甦的情況下，核心購物區最優質街道的舖位，以及傳統商業區的甲級寫字樓，該兩類物業租售價仍有一至兩成的跌幅。他坦言：「仲要捱一段時間」，個別業主或有機會割價求售。

【如同「世界末日」】

餐飲行業或獨力支撐舖市租務。資深投資者黎永滔指出，香港舖位市場受到社會動盪及新冠肺炎疫情「雙重打擊」，市況表現極差，更形容今年農曆新年前後的日子如同「世界末日」。他認為，現時社會狀況轉趨平靜，反映最壞時間已過去，更有不少中小型餐飲商戶在旺區尋找面積約1,000至3,000方呎的舖位。

不過，他指出，核心區舖位租售價已較高峰回落四至五成，目前已到達谷底，但由於各區吉舖數量處於極高水平，料需要2至3年時間才能消化，屆時舖位租售價才會有機會出現回升。

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