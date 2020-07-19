恒生：屯門鄉事會路分行有員工確診　暫停服務14天

該行指，為審慎起見，屯門鄉事會路分行將暫停營業兩星期。銀行已根據衛生局的指引，安排在該分行進行深層清潔及消毒。該分行全部員工會留在家中自我隔離14天，並會被安排接受深喉唾液測試。

初步確診的員工於7月14日上班前探測體溫正常，由於下午感到不適遂前往診所求醫，同時自願接受深喉唾液測試。他由7月15日開始按原定計劃放假，並沒有回到屯門鄉事會路分行上班。

周六晚上(7月18日)他接獲衞生署通知其初步確診感染。該名員工主要負責在銀行大堂協助一般的客戶查詢，與客戶較少有緊密接觸，工作期間一直全程佩戴口罩、眼罩和手套等特別裝備。

此外，銀行已確定該分行所有員工均有遵從銀行指引，在當值工作期間已佩戴口罩。銀行會為該員工提供適切的支援及協助。

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