樓市勢危！二手續劈價　代理促政府盡快撤辣

疫情惡化，二手交投即時回落，中原表示，十大屋苑過去兩日只錄10宗買賣，按周跌約28.6%，當中，鴨脷洲海怡半島、鰂魚涌康怡花園及茶果嶺麗港城期內更出現零成交情況。

失去交投支持，個別屋苑錄低價個案。該行文家輝表示，疫情反彈下，天水圍嘉湖山莊睇樓量減少，其中樂湖居12座中層E室兩房戶，實用面積448方呎，同區投資者不睇樓，即以513萬港元入市，呎價11,451元，低市價3%。

港島樓價同時失守。該公司楊文傑稱，鰂魚涌南豐新邨10座低層H室，實用面積570方呎，以910萬元放售，降價至840萬元易手，呎價14,737元。做價料為項目三房戶今年新低。

而柴灣杏花邨三房戶樓價跌穿8球，市場消息透露，該盤10座一個低層實用面積約508方呎單位，以約790萬元獲承接，呎價15,551元。

個別業主減幅更明顯。中原許偉業指，葵涌葵芳閣2座高層B室，實用面積473方呎，去年開價660萬元，至上月降價619萬元，但亦無人問津，日前再減至595萬元放售，即引來多組客睇樓，終售581萬元，呎價12,283元。屋苑同面積單位近年罕聞低於600萬元交易。

他亦稱，政府應該撤辣，投資者重回市場，放盤增加才可以反映樓市實況，同時帶動換樓鏈，成交自然會向上。

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