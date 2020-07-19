樓價UPDATES：元朗深灣畔兩房減價逾15%才能沽出

二線屋苑叫價隨大市回落，元朗深灣畔兩房戶，減價逾15%，終獲上車客以405萬港元承接。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●北角宏暉大廈高層A室，實用面積243方呎，兩房改開放式間隔，望樓景，開價520萬元，放盤4個月，減價20萬元，減幅3.8%，最終以500萬元成交，實用呎價20,576元。

●西半山寶華軒低層D室，實用面積797方呎，套三房及多用途房間隔，望樓景，以1,700萬元易手，實用呎價21,330元。

●南區貝沙灣6期3座高層B室，實用面積約698方呎，兩房設計，日前以1,880萬元連車位易手，實用呎價約26,934元，屋苑7月累錄約7宗二手成交，平均實用呎價約24,355元。

●大潭紅山半島A區1座高層A室，實用面積約1,575方呎，套三房連工人套間隔，近日以88,000元獲承租，實用呎租約56元，屋苑目前約有15個租盤，最低入場月租由50,000元起。

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九龍區

●長沙灣泓景臺6座中低層D室，兩房間隔，實用面積約512方呎，以每月19,800元放租約1個月，獲外區客洽詢，議價後以18,200元租出，實用呎租約35.5元。

●西南九龍匯璽III第6座低層H室，一房連開放式廚房間隔，望樓景，實用面積約378方呎，業主以約18,000元放租約1個月，即吸引外區客洽詢，雙方議價後以17,600元租出，實用呎租約46.6元，新租客為單身客，睇樓兩次決定承租。

●奧運站一號銀海8座低層B室，實用面積746方呎，套三房間隔，望海景，吸引家庭客承租，月租30,000元，實用呎租約40.2元，業主於2009年1月以約845萬元購入，回報率約4.3厘。

●旺角SKYPARK高層C3室，實用面積約309方呎，採開放式設計，原先開價620萬元，後減價4萬元或約0.6%，最終以616萬元成功沽出，實用呎價約19,935元，原業主約於2016年7月以約523萬元購入，持貨約4年轉手帳面獲利93萬元離場，賺價約18%。

●紅磡環海．東岸中層E室，實用面積約328方呎，一房間隔，望海景，由上月起以16,000元放租，經議價後減價500元或約3.1%，最終以15,500元租出，實用呎租約47元，業主於2020年3月以約628萬元購入，租金回報率近3厘。

●牛池灣威豪花園1座中層E室，實用面積401方呎，兩房一廳間隔，開價680萬元，放盤1日，減價37萬元或5.4%，速以643萬元成交，實用呎價16,035元。

●將軍澳THE PARKSIDE3座低層D室，實用面積704方呎，套三房間隔，望內園景，議價後以1,150萬元成交，實用呎價16,335元，原業主於2015年1月以805萬元買入，持貨5年帳面獲利345萬元離場，單位期內升值43%。

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新界區

●元朗深灣畔15座C室，實用面積365方呎，兩房間隔，叫價480萬元放盤多時，新近獲上車客承接，雙方議價後終以405萬元成交，實用呎價約11,096元。

●元朗采葉庭9座高層C室，實用面積658方呎，套三房間隔，獲換樓客垂青洽購，原叫價820萬元，經議價後，以803萬元易手，實用呎價12,204元，原業主於2010年10月以370萬元購入，易手帳面獲利433萬元。

●馬鞍山迎海2座低層B室，實用面積511方呎，兩房間隔，開價830萬元，議價後以800萬元易手，實用呎價15,656元。

●馬鞍山新港城G座低層3室，實用面積363方呎，兩房間隔，原先叫價610萬元，微減12萬元，最終以598萬元沽售，實用呎價16,474元。

●大圍曉翠山莊3座中層B室，實用面積1,066方呎，三房連雙套房間隔，原先開價1,450萬元，放盤4個月，累減82萬元，減幅約5.7%，最終以1,368萬元連車位易手，實用呎價12,833元。

●沙田溱岸8號5座中層C室，實用面積1,018方呎，套三房連工人套房間隔，日前以1,900萬元易手，實用呎價18,664元，原業主則於2012年以1,161萬元購入，持貨8年帳面獲利約739萬元離場。

●火炭豐景花園C座低層4室，實用面積537方呎，原則三房改兩房間隔，開價760萬，微減5萬元，最終以720萬元連車位成交，實用呎價13,408元，原業主於2017年7月以578萬元購入上址，持貨3年至今帳面獲利142萬元，期內升值25%。

●天水圍居屋天富苑N座高層1室，實用面積650方呎，新買家為區內綠表客，表示熟悉該區，毋須重新適應，而且鄰近小朋友上學地點，方便往返，加上原業主有移民打算，提供較大幅度的議價空間，未補價第二市場叫價由510萬元，累減至492.5萬元成交，實用呎價7,577元。

●屯門新屯門中心10座低層B室，實用面積462方呎，兩房一廳間隔，累積減價45萬元，獲外區首置客以475萬元購入自用，實用呎價10,281元。

●屯門市廣場8座高層F室，實用面積399方呎，兩房一廳間隔，累積減價20萬元，獲區內首置客承接，以550萬元購入自用，實用呎價13,784元，原業主於2001年以約90萬購入單位，是次轉手帳面獲利約高達460萬元，期內升值逾5倍。

●東涌映灣園8座高層G室，實用面積約737方呎，套三房間隔，望機場海景，以每月18,500元獲承租，實用呎租約25.1元，屋苑本月暫錄約17宗租賃成交，平均實用呎租約24元。

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