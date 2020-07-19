國金前瞻：美本周續討論新一輪刺激方案　失業補貼惹關注

撇除本周公布業績的微軟和英特爾，投資者還關注美國國會討論新一輪刺激方案的進展。當中，合資格的美國失業者，現時除了可從自己所在的州份福利中獲得正常救濟外，美國政府還會每周加發600美元的加強版救濟，但這項計劃料於7月底到期，若失去補貼，估計有2,560萬美國人因而受累。由於這將影響經濟復甦前景，可能左右股市去向。

據世紀基金會估計，額外失業救濟金補貼若結束，失業者損失的收入將高達50至85%，具體損失比例取決於他們所處的州份。有專家指出，這將造成消費大減，對家庭及整體經濟活動構成負面影響。

美國國會上次休會時，對於新一輪刺激方案的規模存在巨大分歧。美國民主黨建議加碼3萬億美元，參議院多數黨領袖麥康奈爾則主張不多於1萬億美元。儘管雙方分歧已收窄，但眾議院議長佩洛西直言，現正討論的加碼刺激1.3萬億美元是不足夠的。不僅如此，美國總統特朗普要求刺激方案包括下調薪俸稅，否則不會簽署，這個要求早前已被國會拒絕。

分析員預期，若新一輪刺激方案討論拉鋸過久或規模不足，可能會引發股市波動；債市則會關注政府最終需要增發多少債券為刺激方案融資。美國聯儲局前主席耶倫上周五(17日)警告，對於特朗普政府新一輪財政刺激方案的上限為1萬億美元感到憂慮，並警告如果任由加強版失業救濟金在七月底到期失效，將引發經濟災難。諾貝爾經濟學獎得主克魯格曼亦警告，美國面臨收入「懸崖」，慢則數月、快則數周後迎來經濟災難。

此外，二十國集團(G20)財金官員上周六舉行視像會議後發表聲明指出，全球經濟前景仍高度不確定，承諾繼續動用「所有可用的政策工具」來對抗疫情和提振經濟。

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