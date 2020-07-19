復星旅文重推Thomas Cook品牌

復星旅文指，該平台是基於復星假期C2M生態系統建立的數碼化生活方式平台，有助直接接觸客戶。另外，通過科技了解客戶對旅遊、度假等消費需求的變化，可實現個人定制，同時可以逐步完善M端產品。

復星旅文表示，對休閒度假全產業鏈的戰略布局，可完全覆蓋家庭度假生活的需求，並通過網上及實體兩管齊下，將復星旅文的好產品呈現給客戶，加強垂直的C2M狀態。

另外，同時宣布，平台旗下4個度假酒店品牌，分別高端奢侈設計度假酒店Casa Cook、新世代潮流度假酒店Cook’s Club、新世代旅居公寓式酒店Cook’s Home及家庭城市休閒度假品牌Casa City。

該品牌系列將能進一步提升公司在中國度假市場的差異化競爭力，而不同風格的旅行場景，可全面覆蓋中高端客戶，及其不幾提升的旅遊需求。

復星旅文董事長兼首席執行官錢建農表示，是次推出Thomas Cook托邁酷客生活方式平台，對公司而言非常重要，有助復星旅文完成從實體資源到產品內容，再到客戶的垂直生態系統的建設。

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