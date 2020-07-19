新股專輯：生科股雲頂新耀申請上市

尚未有盈利或收入生物科技企業雲頂新耀向聯交所遞交上市申請，高盛及美銀為聯席保薦人。早前傳其集資約3億美元(約23.4億港元)。

該公司為中國製藥公司，現有8款臨床候選藥物組成的產品組合。截至2020年首季虧損擴大至3.03億元人民幣(下同)，2019年同期蝕9,912.3萬元；研發開支按年飆升2.51倍至8,018.4萬元。2019年全年虧損2.14億元，研發開支達1.5億元。

該公司控股股東為亞洲最大醫療保健專門投資企業C-BridgeCapital(CBC)，持上市前62.48%股權。另外，公司曾進行6輪融資，先後引入美國投資基金貝德萊(BlackRock)、資產管理公司駿利亨德森為上市前投資者。

公司集資所得將用於產品試驗、業務發展，以及營運資金。

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