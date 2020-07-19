經濟有暗湧！美民調：拜登支持度大幅拋離特朗普
2020年07月19日 23:00
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特朗普(Getty Images圖片)
財經媒體彭博報道，ABC新聞/華盛頓郵報周日(19日)發布民調顯示，民主黨候選人拜登對總統特朗普有15個百分點的領先優勢，於潛在選民中則領先10個百分點。特朗普對新型冠狀病毒大流行的應對仍然是選民關注的重點問題。
在這項7月12日至7月15日進行的民調中，前副總統拜登在註冊選民中擁有55%的支持率，特朗普為40%。ABC新聞/華盛頓郵報5月下旬的民調中，拜登領先10個百分點。
ABC新聞報道稱，拜登於潛在選民的領先優勢為10個百分點，以54%對特朗普的44%。特朗普的工作滿意度為39%，不及5月時的45%。
調查訪問了845名註冊選民，誤差幅度為正負4個百分點。
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