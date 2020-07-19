華加快改革　一年十招迎金融戰

中美拉開金融戰幔，加上內地經濟不穩，內地監管機構過去一年已密密變革，至少發出「十招」加快資本市場改革。惟分析指，今年受疫情突襲，A股公司中期業績作為改革成效晴雨表，恐以「盈警潮」作結。

中國證監會主席易會滿在6月稱，今年在疫情衝擊及中美關係緊張下，內地資本市場開放不但沒有放緩，反而不斷加快，因這既是提升行業水平的重要途徑，也是共同應對目前全球風險挑戰的重要手段。

華興證券料，資本市場結構性改革提速，有助重塑內地股票投資格局及市場情緒復甦。惟該券商第3季策略報告顯示，投資者短期內宜抱更謹慎態度，因今年第2季以來A股表現主要基於市場修復了情緒及估值水平，但對今年企業盈利增長的一致預期仍不斷下調。

事實上，受疫情影響，今年不少行業經營受重挫，即使內地疫情逐步好轉，但A股中期業績未見復甦。中信証券數據顯示，因深圳創業板不再強制披露業績預告，截至上周二，整體A股中期業績披露率僅35%，當中有關扭轉虧損、盈利增長、持續盈利等盈喜預期，在兩市主板、深圳創業板及上海科創板的佔比下滑，分別降至26%、54%及37%。

值得留意的是，首次見紅、持續虧損及盈利按年減少等盈警公司佔比，在兩市主板及科創板分別升8個百分點及28個百分點。內媒統計也反映，目前預計業績錄得巨虧的A股公司達80家，暫較預計錄盈利爆升的65家為多。

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