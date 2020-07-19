全球最強大戶警告：美經濟呈現「兩極化」　小企業正受衝擊

財經媒體彭博報道，被視為「全球最強大戶」的資產管理機構貝萊德行政總裁芬克(Larry Fink)對經濟復甦不平衡發出警告。

他上周五(17日)表示，隨着各州從新冠疫情導致的封鎖中重新開放，美國的中小型企業正面臨着更險峻的復甦局面，而大型企業則受益於政府的刺激措施和市場的上漲。

他說：「要使我們的經濟再次全面運轉，就不能呈現這種兩極化的經濟。已經有了很多復甦，這就是市場所反映的，但是我們經濟中的很大部分還沒有恢復，並且仍在掙扎中。」

在散戶投資者和固定收益產品的推動下，這家全球最大資產管理公司的共同基金和交易所交易基金等產品的資金流入都出現反彈。貝萊德本季度長期基金淨流入622億美元，這標誌着相對於上一季度5年來首次資金淨流出局面的逆轉。

散戶投資者向貝萊德基金淨貢獻了160億美元，是去年同期的8倍多。固定收益產品以600億美元的流入量領先於所有其他產品類別。

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