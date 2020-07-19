中銀周一起暫時關閉11家分行

有關分行包括慈雲山毓華街分行、牛池灣彩雲邨分行、彩虹分行、鑽石山分行、土瓜灣馬頭角道分行、深水埗西九龍中心分行、李鄭屋邨分行、將軍澳君傲灣分行、沙田沙角邨分行、瀝源銀行服務中心以及香港國際機場分行。而早前暫停服務的藍田分行將於同日恢復營業。

該行在全港各區180多家分行將維持正常服務，客戶亦可透過該行24/7自助銀行中心及自動櫃員機使用服務。該行會於分行繼續做好防疫衛生工作，以保障客戶及員工的健康。該行會不時檢視現有安排，視乎情況適當調整分行服務。

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