中銀周一起暫時關閉11家分行
2020年07月19日 23:59
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中國銀行(香港)(02388)表示，因應目前社區疫情發展，該行採取防疫措施，經評估及協調服務資源後，將於7月20日(星期一)起暫時關閉11家位於九龍區及新界區的分行，直至另行通知。
有關分行包括慈雲山毓華街分行、牛池灣彩雲邨分行、彩虹分行、鑽石山分行、土瓜灣馬頭角道分行、深水埗西九龍中心分行、李鄭屋邨分行、將軍澳君傲灣分行、沙田沙角邨分行、瀝源銀行服務中心以及香港國際機場分行。而早前暫停服務的藍田分行將於同日恢復營業。
該行在全港各區180多家分行將維持正常服務，客戶亦可透過該行24/7自助銀行中心及自動櫃員機使用服務。該行會於分行繼續做好防疫衛生工作，以保障客戶及員工的健康。該行會不時檢視現有安排，視乎情況適當調整分行服務。
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