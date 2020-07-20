【專家點評】巴西銀行業前景看俏

受新冠肺炎疫情影響，全球銀行股一直表現疲弱。銀行貸款增長放緩，預期利潤率下降和壞帳增加，並會損失短期收益。巴西銀行業亦不例外，雖然業務長期受損，但市場沒有因此而看淡巴西銀行業的長期前景。

受疫情影響之前，巴西銀行業的總體狀況良好。與該國上次面臨經濟持續低迷的危機相比，銀行業很大程度上是以更好的資本狀況，進入目前頗具挑戰的時期。鑑於早前的改革及調整，當地銀行業料能承受目前全球經濟的不確定性。

在疫情爆發前，科技投資者大額投放資金掀起了巴西的金融科技熱潮，眾多初創企業能夠以零費用或低費用的商業模式爭奪用戶。監管機構還降低了金融科技企業與現有銀行競爭的營運壁壘。

當中，數碼銀行Nubank是最為突出的挑戰者之一，其利用自己基於使用應用程序，達致低利率、免年費信用卡的優勢，逐步掀起市場競爭，然而，投資者相信當地整個市場還有很大的增長空間。可是，疫情令投資者保留現金，存款薄弱和資本充足率下降的情況也為一些金融科技企業帶來很多挑戰。

另外，政府通過銀行重新分配緊急救濟基金，令多數以前沒有銀行帳戶的市民開立帳戶，而這群新客戶在未來能推動金融服務的新一輪需求。當疫情過去後，可以預計一些優質銀行將恢復長期增長。而且，巴西的信貸滲透率遠低於其他市場，預示着未來還有更多上升的空間。該國也將其政策利率下調至紀錄低位，降低了重新協商或重組貸款的成本，並且可能成為長期信貸增長的催化劑。

總括而言，即使面對金融科技的競爭，某些巴西銀行的基本面穩健，競爭力不斷提高，而且可能從結構性的增長驅動因素中獲益。故此，巴西發生系統性的銀行危機之機會較低，並可看好當地銀行業的長期前景。

富蘭克林鄧普頓新興市場股票團隊

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！

請即致電：5133 0626