綠科科技主席出售8億股予傅靖褀　套現1.6億元

售股份已於同日完成買賣，代價由傅透過簽發本金額為1.6億元、按年利率8厘計息的票息承兌票據支付，承兌票據由傅以古為受益人就銷售股份及傅持有的相關證券帳戶而簽立的法定押記作抵押。

於緊接完成前，古持有約20.13億股股份(佔公司全部已發行股本的約29.48%)，而傅則未持有任何股份。完成後，古於公司持股已減至12.13億股股份(佔公司於公告日期全部已發行股本的約17.77%)；傅已成為公司主要股東，持有8億股股份(佔公司於公告日期全部已發行股本約11.71%)。

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