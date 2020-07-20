【專家點評】沈振盈：調整浪持續 勿心急入市

月初跟大家提及到，7月7日「小暑」之後，踏入「癸未」月，市況將會出現變數，走勢向下。恒生指數在當日高開，創全日高位26,782點後，就一直下跌至今。過去兩周大市雖下跌，但一些科技股及新經濟股卻瘋狂上升，市場情緒仍處於亢奮及不理性的狀態，自然造就了今次跌市的基本條件。

從技術走勢分析，港股暫時守住24,800點關口，尚未下破上升軌的底部。若然失守此水平，將會下試另一個大位，就是六月十五日的低位23,700點水平。從玄學角度分析，未來一周的日子比較利淡，特別是周一、二及五。故此，大家在策略上不宜過分心急入市撈底，就算想博反彈，也要等到周三「大暑」後，視乎情況才再作決定。

以下是本周股市預測，周一(甲子日)為天干屬木地支屬水，水生木之局，走勢向淡；周二(乙丑日)是天干屬木地支屬土，木剋土之局，出現震盪；周三(丙寅日)則是天干屬火地支屬木，木生火之局，喘定偏好。到了周四(丁卯日)為天干屬火地支屬木，木生火之局，仍然反覆。最後是周五(戊辰日)屬天干地支皆屬土，全土之局，淡勢再現。

訊匯證券行政總裁 沈振盈(作者為註冊持牌人士)

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