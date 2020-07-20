【專家點評】石醴泉：亞股牛市會重臨嗎？

最近三個月，環球股市受惠於央行放水，都有不同程度的反彈。美國股市從三月低位反彈40%固然厲害，但國內A股仍然是今年表現好的市場之一。中國對疫情控制較佳，所以疫情對其經濟影響較歐美國家小，跑贏環球股市也絕不意外。動盪的上半年已過去，投資者又應該如何為下半年部署？當然下半年還有很多不確定因素，例如疫情會否重臨？又例如就算疫情過去，重啟經濟會否猶如開車撻匙一樣，話開就開？筆者對此沒有肯定的答案，但最近讀到了兩組經濟數據，或能夠為投資者帶來一些啟示。

第一，雖然環球央行不約而同「泵水」救市，但力度各有不同。除了中國人民銀行資產負債表保持不變外，今年年內英美歐日等國央行資產負債表規模均大幅擴大，英國央行增加了大約46%，歐洲中央銀行33%，日本中央銀行13%，美國聯儲局更超過65%。如用簡單供求關係來看，美國印錢速度最快，代表美元相對貶值壓力應最大，雖然在三個月前疫情剛爆發時，環球資金湧入美元避險導致美元升值，但當局勢穩定下來，投資者有機會思考未來發展情況時，美元貶值壓力定會增加。

美元作為環球儲備和定價貨幣，其匯率變化對環球資金流向有極大影響。在過去三十年，美元匯價是影響亞洲股票市場走勢一個重要因素。當美元貶值時，美元資金為了減低貶值所受影響和為了找尋更高回報，會更大機會流向其他國家包括亞洲。而其他國家錄得的資金流入不單能帶動當地經濟發展，更會減低貿易赤字國家獲取美元資金壓力，降低整體投資風險，對股票市場有利。

美國聯儲局在2019年中開始減息到現在差不多零息率，與亞洲國家政府債券息差逐漸擴大，令亞洲債券吸引力增加，提高了資金流入亞洲市場誘因。只要美元近期弱勢持續，流入亞洲資金很大機會增加。

筆者想分享的第二個觀察，是關於內地資金透過地下渠道流出國外的最新情況。從2014年首季度開始，國際收支平衡帳目中可以看到國內資金不斷透過地下渠道流出國外。在2019年，從貿易和投資流入中國的淨資金流差不多全從地下渠道流走。但情況在今年第一季度出現轉變，地下渠道資金從淨流出變為淨流入，還抵銷了部分貿易赤字，使中國儲備依然錄得輕微增長。

雖然一個季度的數據不能確定未來走勢，再加上新冠肺炎的影響，増加了數字的波動性，但地下資金轉為淨流入，確有機會代表一個新趨勢開始。如果當環球經濟回復正常，中國貿易順差繼續維持和投資資金因息差關係繼續流入國內，再加上地下資金停止流走，這對中國外匯儲備情況有利，甚至會對人民幣構成升值壓力，資金能保留在國內對經濟和股市也有正面影響。

行健資產管理公司首席分銷總監 石醴泉(作者為註冊持牌人士，以上只反映當時觀點，並非投資建議，如有更改恕不另行通知。)

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