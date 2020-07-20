同程藝龍發行790.2萬股獎勵股份
2020年07月20日 07:32
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同程藝龍(00780)公布，於2020年7月18日，董事會於2019年股東周年大會議決，根據公司股東授予的一般授權(可予發行及配發的股份最高數目為4.27億股股份)發行合共790.2萬股新股份，據此，就根據2019年受限制股份單位計劃向104名獲獎勵人士獎勵合共790.2萬股獎勵股份。發行的目的旨在表彰獲獎勵人士作出的貢獻以及為集團的持續經營及發展吸引並保留人才。
根據2019年受限制股份單位計劃，董事會將安排以公司資源撥付新股份的認購股款項3,951美元(代表股份面值乘以所發行股份數目)。受託人須以現金認購新股份，該等股份於作出獎勵時訂明的指定歸屬條件獲達成時將無償轉讓予獲獎勵人士。獲獎勵人士之間的獎勵股份歸屬期有所不同。
公司將向受託人發行及配發的新股份佔公司於2020年7月18日的配發後公司經擴大已發行股份約0.37%。公司將向聯交所上市委員會申請批准790.2萬股獎勵股份上市及買賣。
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