同程藝龍發行790.2萬股獎勵股份

根據2019年受限制股份單位計劃，董事會將安排以公司資源撥付新股份的認購股款項3,951美元(代表股份面值乘以所發行股份數目)。受託人須以現金認購新股份，該等股份於作出獎勵時訂明的指定歸屬條件獲達成時將無償轉讓予獲獎勵人士。獲獎勵人士之間的獎勵股份歸屬期有所不同。

公司將向受託人發行及配發的新股份佔公司於2020年7月18日的配發後公司經擴大已發行股份約0.37%。公司將向聯交所上市委員會申請批准790.2萬股獎勵股份上市及買賣。

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