【專家點評】陳政深：大手做淡時機未到

港股上周雖然收於25,000點之上，然而，與筆者之前所指的26,000點250天線位置愈來愈遠，更連續兩星期未能企穩；二來20天線，即25,200點亦未可收於其上；三來10天線已轉而向下，反映短線走勢轉弱。

不過，這是否等於可以大手做淡？筆者倒認為尚未是時候，留意恒生指數見本月頂位，即26,782點位置以來，九個交易日當中已出現八支陰燭，但伴隨着這八支陰燭的，是一日比一日少的成交金額。

港股上周五只有不足1,300億元成交，反映指數自3月份21,139點低位至今的升浪僅出現調整，在風險控制角度，投資者可先獲利三分一，甚至一半貨底，但做淡仍然未是時候。

由於兩家都是物管公司，市場自然會質疑，兩者是否會出現業務重疊，從而需要重整。然而在定位上，兩家公司略有不同，中奧到家相對較大眾化，綠城則走高端路線。

據內地傳媒報道，兩家在幾個方面已開展合作，當中包括由中奧到家承接不符綠城定位的工作、綠城會優先考慮中奧到家外判清潔、保安、維修等工作。而兩家公司亦在本月初簽訂合約，上述工作每年金額不低於300萬元人民幣，未來每年增加200萬元人民幣，反映在綠城的展望中，未來可判予中奧的工作將持續大幅增多，在業務展望的角度，對兩家公司都屬正面。

綠城服務的增持價為1.8元，當然不會只睇幾格，現價計，中奧首站先挑戰1.8元，中線可上望2.5元，止蝕參考訂於1.2元。

艾德證券期貨聯席董事 陳政深(作者為註冊持牌人士，並無持有相關股份權益)

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