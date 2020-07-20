【市前重點睇】美匯指數跌穿96　紐油企40美元關

美匯指數低見95.92；離岸人民幣(CNH)高見6.9905；港匯報7.7535；美元兌日圓報107.08；歐元見1.1445；英鎊處1.2572。金價高見1,809美元。布油升穿43美元；紐油報40.64美元。道指期貨升幅不足百點。

-美元倘急跌，反拖累新興市場。

●國金前瞻：美本周續討論新一輪刺激方案，失業補貼惹關注。

-美國聯儲局前主席耶倫：憂美7月失業福利到期，恐引發「災難」。

●華爾街大行業績揭秘，須警惕經濟最壞情況未到。

●港股上周五ADR指數全日無方向，按比例計算，收報25,123點，升33點。

●即月恒生指數夜期收報25,159點，升9點，高水70點，成交20,965張。

●美國10年期國債孳息率升0.98點子，報0.6266厘。

●里程碑！內地兩大債券市場展開互聯互通。

●【旅業蕭條】新加坡首季旅遊收益按年大跌近40%。

●【新冠肺炎】

-國際貨幣基金組織(IMF)指疫情拖累美國經濟，料今年萎縮6.6%。

-滙豐周一起調整營業時間。

-恒生：屯門鄉事會路分行有員工確診，暫停服務14天。

-中銀周一起暫時關閉11間分行。

-積金局及保監局暫停開放至7月24日。

●市場憂慮疫情持續會導致經濟停頓及油市需求下降，國際油價上周五下挫。紐約8月期油收報每桶40.59美元，跌0.16美元或0.39%，全周累升約0.1%；布蘭特9月期油收報每桶43.14美元，跌0.23美元或0.53%。

●國際金價上周五做好，紐約8月期金收報每安士1,810美元，升9.7美元或0.5%，全周計累升近0.5%，連續6個星期錄得漲幅，今年以來累升近19%。

●歐洲股市上周五收市個別發展，英國富時100指數收報6,290點，升39點或0.63%；法國CAC指數收報5,069點，跌15點或0.31%；德國DAX指數收報12,919點，升44點或0.35%。

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