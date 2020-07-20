【股民熱話】時移勢易　港資地產股告別輝煌日子？

上周五(17日)，港股急跌後反彈，惟見到藍籌股中，港資地產股幾乎「全線大飲茶」，股價逆市下跌，恒生地產分類指數跑輸恒指表現。

事實上，觀乎恒生地產分類指數，由去年上半年的高位45,891點，回落至今年首季的低位28,387點，累計跌幅足有38%。7月以來，恒指曾重上250日線兩萬六關，現水平處於3月上旬的水平，可恒生地產分類指數現時處32,419點，與250日線36,280點仍有頗大距離，弱勢未改。

第一，中資企業股的數量不斷增加，新經濟巨企股這些年的市值不斷膨脹，佔港股市值比重大增，增長更加亮麗，無論在市值規模、盈利能力和增長前景上，港資地產股都給比下去，資金來源被大幅攤薄，股價表現亦打了折扣。

第二，近兩年香港經濟備受貿易戰、社會動盪、新冠肺炎和大大小小的本地政治事件衝擊，無論是本地資金抑或外資，都對香港資產的長遠前景看法都起了變化。雖然香港住宅樓價仍然高企，但商用物業如寫字樓及商舖市道受重創，大大影響租金收入及資產估值，若情況持續，港資地產股的資產仍有重估風險，失股民寵愛，不無原因。

第三，在香港樓市中，這些年中資企業的參與度大增，幾大港資發展商在樓市說了算的影響力已成過去。隨着未來中資在香港各行各業的影響力持續增加，中資才是王者，意味港資在本土市場所面對的競爭將愈來愈大，經營優勢不及從前，可見將來，只怕亦難以再獨當一面，呼風喚雨。

那港資地產股是否仍具投資價值？首先，目前呢類股普遍估值存較大折讓，且財務狀況穩健，派息穩定，若因應經濟周期以作部署，亦不失投資價值。不過，如無意外，8月將可確定會有更多中資新經濟巨企股「染藍」，引發恒指成分股換血，部分港資地產股的藍籌地位可能不保。這個趨勢，是新舊經濟交替轉型的結果，也是政經影響力變化所使然。所謂「花無百日紅」，只有以平常心來看待，變幻才是永恒...

東網財經專欄作者 帥哥

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