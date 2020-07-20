【專家點評】古勝：入市撈貨　睇實呢兩個關鍵位…

恒指上周四(16日)跌超過500點，早前熱炒的新經濟及科技股亦跌到一仆一碌；而翌日港股反彈乏力，高開低收，指數受制於20天線收報25,089點，7月7日以來的降軌趨勢更加明顯，成交金額更加縮至1,295億元。本周要關注的是，港股會唔會下試50天線24,500點水平，甚至更低？

事實上，港股由3月低位21,139點，反彈至本月高位26,782點，期內升5,643點，若調整整個升幅的黃金比率0.382，即支持位為24,600點，與現時的50天線相若。若回調0.5，支持位則為23,900點，缸邊友暫時睇住呢兩個主要支持位。

至於會唔會演變成類似今年3月份的大冧市？就要睇環球疫情發展，還有中美雙方就南海、香港及台海問題衝突升級與否？如果你問老古點睇，老古梗係大家「飲杯茶、食個包」、和和氣氣，但是現實不以人的主觀意志為轉移，尤其是現今社會複雜多變，並非以往日出而作、日入而息的農業社會，妄想以個人意志凌駕一切，邊有可能？

因此未來點樣發展，就連落場廝殺的旗手都決定唔到，大家只可以見步行步，控制注碼。進取者可以喺重要支持位分注吸納；想穩陣啲，可以等港股重上10天線再搭順風車。若然唔想提心吊膽，自然可以作壁上觀。

以往香港食開四方飯，但依家處境尷尬，夾喺中間、兩邊不是人，外資嘴裏說香港地位暫時無可取替，身體卻很誠實，撤資消息不絕於耳，對香港經濟打擊甚大。最直接就是甲級商廈、店舖、商場的租金大冧，經濟不景又會減低置業需求，影響本地大地產商所持物業的估值。相信磚頭有價的朋友，對地產股呢個板塊都係睇定啲，勿急於博反彈。

東網財經專欄作者 古勝

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