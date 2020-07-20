基石藥業合作夥伴向美FDA提交pralsetinib新樂上市申請

pralsetinib是一種在研口服、強效，高選擇性抑制RET融合和突變，包括預測性耐藥突變的精準靶向治療藥物，每日一次服用方便。

Blueprint Medicines在美FDA即時腫瘤學審評試點項目(「RTOR 專案」)下提交這一新藥上市申請，RTOR專案是美FDA腫瘤卓越中心的一項新舉措，旨在探索更高效的審查流程，以確保患者盡早獲得安全有效的治療，保持並提高美FDA的審查品質。

Blueprint Medicines於今年5月宣布，pralsetinib治療RET融合陽性局部晚期或轉移性非小細胞肺癌(「NSCLC」)在美國和歐盟的上市申請已分別獲得美FDA受理和歐洲藥品管理局驗證。

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