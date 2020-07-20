【專家點評】陳樂怡：基建板塊續炒國策概念

內地官媒警示股票投資相關風險，監管機構嚴查場外配資，社保基金亦減持部分A股，為A股市場降溫，導致市場預期A股短期爆發力或會暫緩，進一步加劇獲利壓力，滬深股通亦錄得資金淨流出的情況。港股跟隨回落，累計升幅較大的板塊明顯受壓。

由於內地官方明顯不希望A股升勢過急，迫使市場冷靜，但基於內地疫情受控，以及貨幣、財政政策支持下，A股及中資股前景仍然向好。但短期A股冷卻及本港疫情持續升溫，限制港股反彈空間，阻力位10天線。

凱基證券亞洲研究部分析員 陳樂怡(作者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)

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