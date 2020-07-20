【專家點評】陳樂怡：基建板塊續炒國策概念
2020年07月20日 08:30
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(Getty圖片)
內地官媒警示股票投資相關風險，監管機構嚴查場外配資，社保基金亦減持部分A股，為A股市場降溫，導致市場預期A股短期爆發力或會暫緩，進一步加劇獲利壓力，滬深股通亦錄得資金淨流出的情況。港股跟隨回落，累計升幅較大的板塊明顯受壓。
由於內地官方明顯不希望A股升勢過急，迫使市場冷靜，但基於內地疫情受控，以及貨幣、財政政策支持下，A股及中資股前景仍然向好。但短期A股冷卻及本港疫情持續升溫，限制港股反彈空間，阻力位10天線。
國務院總理李克強召開常務會議上重申，各地要加快專項債發行及使用，以支持「兩新一重」項目，即新基建、新城鎮及以重大基建工程。上半年地方政府專項債券累計發行2.37萬億元人民幣，按年增長52.9%，另外，在6月中起開始發行1萬億元人民幣抗疫債。在國策支持下，傳統基建前景穩定。其中，據中國工程機械協會資料顯示，6月挖掘機銷量按年大增62.9%至2.5萬台，預期7月行情將會持續，建議投資者留意工程機械股中聯重科(01157)及濰柴動力(02338)。
深圳樓市收緊調控政策，其中列明深圳戶籍須落戶滿3年才能購房。考慮到深圳為上半年樓價升幅較大的城市，內地其他城市樓價升幅溫和，因此認為調控措施屬針對性。在穩經濟的前堤下，全國性收緊調控的機會不大。再加上，內房普遍估值不高，目前投資者毋須過分憂慮。不過，短期而言，消息或會對土儲較集中在深圳的房企不利，如龍光(03380)及佳兆業(01638)。
凱基證券亞洲研究部分析員 陳樂怡(作者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)
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