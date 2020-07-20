森信紙業：為重組目的而申請委任臨時清盤人
2020年07月20日 08:30
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森信紙業(00731)公布，一直評估其財務狀況，為便利制定公司財務重組的工作，於2002年7月18日(香港時間)，公司向百慕達最高法院提交公司清盤的呈請，以及為重組目的而申請向公司委任來自一間大型國際會計師事務所富經驗的會計師為共同和各別臨時清盤人，並採用「輕觸」方式。
公司擬向百慕達法院尋求委任共同臨時清盤人之適當命令，以促成「輕觸」方式臨時清盤，使公司可對申索作暫緩償付，讓公司有時間制定及實行財務重組，並盡量提高其重組計劃的成功機率。在百慕達法院命令的規限下，董事會在共同臨時清盤人的監督下，將繼續管理公司事務，並行使公司公司細則賦予之權力，同時與共同臨時清盤人合作以制定、建議及實行重組計劃。
因應公司目前之財務狀況，董事會相信委任共同臨時清盤人屬必要及可取的，以共同臨時清盤人申請方式向公司委任共同臨時清盤人，亦符合最佳利益。
公司股份已自2020年7月2日暫停買賣，以待刊發與截至今年3月31日止年度之經審核年度業績有關之公告。
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