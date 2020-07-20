森信紙業：為重組目的而申請委任臨時清盤人

公司擬向百慕達法院尋求委任共同臨時清盤人之適當命令，以促成「輕觸」方式臨時清盤，使公司可對申索作暫緩償付，讓公司有時間制定及實行財務重組，並盡量提高其重組計劃的成功機率。在百慕達法院命令的規限下，董事會在共同臨時清盤人的監督下，將繼續管理公司事務，並行使公司公司細則賦予之權力，同時與共同臨時清盤人合作以制定、建議及實行重組計劃。

因應公司目前之財務狀況，董事會相信委任共同臨時清盤人屬必要及可取的，以共同臨時清盤人申請方式向公司委任共同臨時清盤人，亦符合最佳利益。

公司股份已自2020年7月2日暫停買賣，以待刊發與截至今年3月31日止年度之經審核年度業績有關之公告。

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